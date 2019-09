Juan Vallejos, Presidente Asociación de canalistas del Biobío rechaza carretera hídrica de Juan Sutil

Industria

A raíz del proyecto de carretera hídrica que presentó Juan Sutil al sistema de concesiones, el presidente de la Asociación de canalistas de Biobío Negrete, Juan Vallejos, dio a conocer la oposición a que se realice, toda vez que no resuelve el problema hídrico.

- ¿Cómo ve el proyecto de carretera hídrica?

- Hoy día se utiliza el desarrollo de una carretera hídrica como la gran solución para el déficit y eso no es así, porque la única forma que eso fuera así, es que fuera el Estado el que construyera esto, para suplir esas deficiencias, y lo que se va a hacer es otra cosa totalmente distinta, que va a ser una carretera con inversión privada, que va a tener que rentabilizarse y, por lo tanto, van a llevar agua desde el sur para venderla en el norte al que pague mejor. No va a ser a la gente que hoy día está sufriendo la necesidad de agua.

- ¿Y eso en qué posición los deja a ustedes como agricultores?

- Obviamente el sector minero, industrial o el sanitaria tienen mucha más capacidad de pago de la que pueden tener los agricultores. Entonces, lo primero que hay que separar es el drama que tiene hoy día la población del centro-norte del país, por la deficiencia de agua, de los proyectos de carretera hídrica.

- Entonces, a su juicio, ¿es el gobierno el que debe llevar adelante algún proyecto, sea o no una carretera hídrica?

- Es la única forma de que el agua no se vaya a vender al mejor postor, porque de lo contrario, no tendría ningún sentido para un inversionista vendérselo a un agricultor que tiene una disposición de pago que es seis veces menor que una minera, según un estudio de la Corfo.

-¿Y cuál es la solución al problema de sequía en Chile?

- En Chile no hemos estudiado otras soluciones y mientras no veamos de qué forma cuidar los recursos hídricos, no tiene ningún sentido trasladar agua desde el sur hacia el norte. Además, de donde se pretende sacar agua hay suficiente superficie para regar a mucho menor costo, probablemente el 10% de lo que va a costar este proyecto.