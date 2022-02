Juez de NY vuelve a aplazar audiencia de Latam y decidirá la semana que viene sobre la declaración de divulgación

Industria

La audiencia de este viernes se prolongó por más de ocho horas y estuvo marcada por el reciente acuerdo de la aerolínea con el Grupo Ad Hoc de acreedores.

Una audiencia maratónica, que terminó nuevamente sin decisión, marcó la jornada de este viernes para Latam Airlines.

El Juez James l. Garrity del Tribunal de Quiebras de EEUU en Nueva York aplazó, para la próxima semana, su decisión respecto de la esperada declaración de divulgación (Disclosure Statement), uno de los hitos más importantes en el proces de reoganización de la aerolínea de bandera chilena, ya que reúne todos sus antecedentes: activos, pasivos, rutas, porcentajes de mercado, planes para reanudar su operación y el precio de la compañía.

La decisión de juez se dio poco después de que la firma suscribiera una modificación al acuerdo de apoyo a la reestructuración, denominado Reestructuring Support Agreement (RSA), para sumar así el apoyo del Grupo Ad Hoc de Bonistas.

Ese paso, también clave para el avance del proceso de reorganización, tuvo que ser explicado por la empresa en la audiencia. Latam defendió los pagos en efectivo que ofreció a los acreedores para garantizar un aumento de capital de US$ 5.440 millones y dijo que las tarifas propuestas están justificadas debido a los riesgos de invertir en una aerolínea en bancarrota mientras la pandemia no cede.

En tanto, los acreedores no garantizados que no participan en el aumento de capital dicen que el monto de US$ 734 millones "es irrazonablemente alta".

Una vez Latam consiga el visto bueno del juez sobre la divulgación, empezará el proceso que lleve a la salida forma del Capítulo 11. Hasta el 7 de marzo, la compañía tiene el "derecho exclusivo" para presentar formalmente su plan de reorganización, que se basará en lo aprobado en este paso aún sin definir.

En entrevista anteriores, el CEO de la aerolínea, Roberto salvo, dijo que espera a fines de 2022 salir del capítulo 11.