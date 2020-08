Juez deja a Jefferies fuera del Tramo A del financiamiento de Latam, pero vuelve a dilatar su decisión

Industria

Después de una audiencia maratónica, el Juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, postergó nuevamente su definición sobre el financiamiento Debtor In Possesion (DIP) de Latam Airlines.

Sin embargo, sí tomó una decisión que podría beneficiar a Latam y a su principal ofertante para el Tramo A, Oaktree Capital Management. Y es que Garrity negó la moción que interpuso el fin de semana Knighthead Capital Management, con la que se pedía permitir el ingreso de Jefferies Finance a ese tramo con los mismos US$ 1.300 millones. Ahora, Oaktree vuelve a correr sola y sujeta a la aprobación del Tramo C de la mano de los accionistas mayoritarios.

“Muy respetuosamente niego la moción de reabrir el caso y, en mi pleno ejercicio, no voy a conceder la solicitud para presentar el acuerdo Jefferies como parte de este registro”, dijo el juez, tras apuntar que pesó el no tener la posibilidad de que analizar si esa oferta era mejor a la que ya estaba sobre la mesa.

La jornada estuvo marcada por una discusión a fondo respecto del mecanismo de aumento de capital en nuestro país y cuáles pudieran ser sus contraposiciones con la ley chilena, sobre la base de las discusiones del derecho de suscripción preferente de los accionistas de Latam. Su amplio interés en este punto es que en EEUU no existe ese derecho en el marco del Capítulo 11.

"Los accionistas están poniendo a la Corte entre la espada y la pared"

El primer punto del defensor de Knighthead Capital, Susheel Kirpalani, del estudio Quinn Emanuel, fue derribado en los primeros 30 minutos por el Juez James L. Garrity, quien le negó abrir la causa que pretendía sumar la propuesta de Jefferies Finance para el Tramo A de financiamiento Debtor In Possession (DIP) con el que Latam Airlines busca afrontar su proceso de reestructuración.

Después de la derrota, Kirpalani apuntó a destacar que el proceso de selección de ofertantes ha sido "abusivo" e injusto por parte de los deudores. "La propuesta de ellos es la única que está siendo considerada y los archivos demuestran que eso no es correcto", indicó.

A su juicio, el argumento de que el Tramo C impulsado por los Cueto-Qatar debe ser preferible por su relación con el Tramo A, no tendría base. "Dicen que perderán a Oaktree en ese punto y están poniendo a la Corte entre la espada y la pared", argumentó.

También criticó a la Ley Chilena afirmando que "es veneno para el proceso de reorganización (...) Tienen miedo porque ellos -los accionistas- podrían perder su posición ante nuevos financistas que entren en la propiedad".

"Se ha demostrado que se busca proteger a la firma y no a accionistas"

Por el lado de Latam, el primer turno correspondió a Lisa Schweitzer, abogada de Cleary Gottlieb, quien recordó que la cita era para definir el financiamiento DIP de la aerolínea. "Es tiempo de llegar a una conclusión y de que su Señoría tome en consideración las propuestas que están en el archivo del caso", apuntó. Con ello, apoyó la decisión de dejar por fuera a Jefferies en el Tramo A y pidió acelerar el proceso. "Si esto se aprueba mañana (jueves), por los tiempos para que las órdenes se hagan efectivas y los prestamistas se presenten en 10 días, no será sino hasta el 20 o 21 de agosto cuando se reciba el dinero; ya ahí estaremos muy ajustados", dijo. Luego respondió a las objeciones hechas sobre el proceso comercial, de que el préstamo del Tramo C sea de un insider y sobre la convertibilidad de acciones. "No hay nada incorrecto en que los accionistas aporten a un deudor y, en este caso, se ha demostrado que todo se ha hecho para proteger a la firma y no en interés de los accionistas", aseveró. A ella se sumó el abogado Jeffrey Rosenthal, quien criticó a Thomas Wagner, cofundador de Knighthead. "La verdad es que Wagner amaba nuestro trato y por eso quería entrar. Solo después nuestro trato se volvió ilegal", indicó.

"Siguen diciendo que la opción de los accionistas es la mejor, pero no es así"

El defensor del Comité de Acreedores no garantes, Allan Brilliant, socio del estudio Dechert LLC, partió su exposición diciendo al juez que "los deudores no están buscando aprobación de alguien más aparte que la de los accionistas", y estimó que "esta decisión no debe tomarse a la ligera".

Según su presentación, donde también manifestó su apoyo a Knighthead Capital Management, expresó que lo que se busca en la Corte es "algo tan serio como entender hasta dónde los accionistas están diciendo que los bonistas están haciendo daño a la firma, si no hemos hecho más que hacer el bien, proteger la firma y el proceso judicial". Y agregó: "siguen diciendo que la opción de los accionistas es la mejor; lo que puede ser para su perspectiva, pero no es así".

Brillant, además, defendió a sus testigos, quienes fueron utilizados por los abogados de Latam para mostrar al juez que sus análisis no se ajustaban a los proyecciones de Jefferies, y que económicamente ambas alternativas tenían costos similares. "Nuestros testigos han entregado información suficiente para entender la competitividad de nuestra propuesta del tramo C", sostuvo.

"Delta no es, y nunca ha sido, un insider"

El representante de Delta Air Lines, Marshall Hubner, del estudio Davis Polk & Wardwell LLP, expuso seis puntos que le parecían relevantes en la discusión que se prolongó por casi seis horas en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

En el primero de ellos, destacó con vehemencia que la aerolínea estadounidense "no es, y nunca ha sido, un insider", como han apuntado los objetores. Asimismo, aseveró que "nunca hemos pretendido subir la participación por sobre el 20% y controlar la compañía". A su juicio, que la firma que representa tenga solo dos directores asignados -Enrique Ostalé y Sonia Villalobos-, de los nueve que existen, no significa que incidan en la votación para el financiamiento DIP en discusión. En esa línea, reiteró su negativa respecto de que Delta habría influido en la contratación de PJT por parte de Latam, su punto débil en el interrogatorio frente al mes el pasado jueves.

"Lo dije la semana pasada, este es un ´acuerdo mágico´ para el DIP y lo mantengo. Necesitamos dar un paso atrás. Este es uno de los peores momentos en la historia para la industria. Es incuestionablemente necesario el financiamiento", manifestó.