Karlezi, la empresaria de bajo perfil cuyos activos superan los US$ 2.000 millones

Industria

Sebastián Arispe, su único hijo, lidera uno de los negocios de Honda más grande del país: la concesionaria Autokas en La Dehesa.

María Cecilia Karlezi Solari (53 años) es considerada una de las mujeres con mayor patrimonio en Chile. Se estima que sus activos superan los US$ 2.000 millones. Fue a fines del año 2015 cuando comenzó a tomar protagonismo en las grandes ligas empresariales, tras convertirse en la única heredera de su madre, María Luisa Solari Falabella. La OPA en la Clínica Las Condes, de resultar exitosa, sería su primer gran negocio.

De bajísimo perfil, quienes la conocen la describen como una persona muy humana y conciliadora; sobre su pareja, el ex marino mercante Alejandro Gil, hay coincidencia en que es un personaje duro, difícil de negociar. Cuentan con un verdadero consejero, el abogado Alejandro Quintana, del estudio Grasty Quintana Majlis & Cía.

Dado el importante crecimiento que han tenido los negocios de la familia, la pareja se ha repartido los roles. Karlezi se encarga de las inversiones en Falabella, donde el grupo maneja el 12,73% de la propiedad. Gil ve los otros negocios donde el clan tiene inversiones, como CLC, Cruzados (la matriz de Universidad Católica), Enaex, Moller & Pérez-Cotapos, Autopistas Valles del Bíobio y Rutas del Pacífico, entre otros.

La empresaria también tiene participaciones en el Club Hípico y el Hipódromo Chile, pues como toda la familia Solari, es fanática de los caballos.

Pero, por lejos, la principal inversión de Karlezi son sus acciones en Falabella. A diferencia de otros miembros del pacto controlador de esta empresa, como Bethia y la familia Del Río, la empresaria no ha concretado ninguna venta de papeles, por lo que se considera que ha sido la más afectada con la baja en el precio de la acción de la compañía de retail.

A principios de año, su paquete accionario en la multitienda tenía un valor de US$ 2.336 millones; actualmente, cuesta unos US$ 1.793 millones, lo que se traduce en US$ 543 millones menos.

Los negocios los maneja a través de su family office Auguri y destaca porque no tiene deuda, gracias a los dividendos que año tras año le reporta, principalmente, Falabella, que se estima son unos US$ 30 millones cada doce meses. Esto le permite financiar otras actividades, como el haras Doña Icha (ex El Sheik), una herencia familar; además de un vivero y varios fundos en el sur del país.

La empresaria tiene un solo hijo, Sebastián Arispe Karlezi, con quien lidera uno de los negocios de Honda más grande del país: la concesionaria Autokas en La Dehesa, aunque se considera que es un negocio marginal respecto de las otras inversiones del clan.