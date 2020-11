Khipu se abre camino en el mercado de los medios de pago

Industria

Roberto Opazo, CEO de la fintech, contó que la pandemia y el retiro de fondos previsionales impulsaron a la firma, pero reconoció que el regreso a la normalidad podría desacelerar su crecimiento. Aun así, apostó por la internacionalización.

El e-commerce ha sido uno de los pocos sectores que ha logrado crecer en época de pandemia. Diversas industrias han debido enfocarse en la venta online para mantener sus ingresos y se han visto forzadas a ofrecer una experiencia digital de pago a sus clientes.

Es así como fintech especializadas en medios de pagos, como es el caso de Khipu, han logrado hasta triplicar sus ventas, especialemente luego del retiro del 10% de los fondos en las AFP.

“Notamos, más que un incremento en el consumo, un alza en el pago de deudas de tarjetas. Eso fue lo que más se disparó, al menos dentro de nuestra cartera de comercios”, detalló el CEO de la empresa Roberto Opazo en el espacio Conectados DF, conducido por María Gabriela Arteaga.

El también confundador de la fintech fundada en 2013 reconoció la dificultad para concretar un portafolio de clientes que confiaran en esta plataforma. Finalmente, la solidez por la que bregaron en los últimos tres años, llegó en 2020 de la mano de la pandemia.

Por esta razón, se mostró cauto al señalar que la tendencia, impulsada por el Covid-19, de migrar del pago presencial al online puede ser momentánea. Opazo no descartó que, una vez superada la crisis sanitaria, habrá “gente que volverá al pago presencial” y, por ende, “nuestro crecimiento se va a desacelerar”.

Roberto Opazo CEO y cofundador de Khipu.

Futuro de medios de pago

Consultado sobre el futuro que vislumbra para los medios de pago, Opazo no dudó en responder que el norte es la especialización de estos.

Por ejemplo, en el caso de Khipu, aseguró que son más competitivos si se trata de atender a empresas grandes sensibles al precio. “Obviamente no nos cerramos a trabajar con pequeños y medianos comercios”, dijo, pero admitió que hay necesidades diferentes. “Uno se da cuenta de que no puede estar en todos los nichos de mercado”, sinceró.

El ejecutivo citó el ejemplo de Brasil donde hay 200 empresas de medios de pago especializadas en diversas áreas lo que, a su juicio, genera más espacio para escuchar al cliente e innovar según sus exigencias y necesidades. “La especialización por industria va a ser muy importante. Y en general esto termina configurando un espacio de mucha diversidad y con muchos actores”, agregó.

Y así lo han estado haciendo en Khipu. En sus inicios, solo contaban con operaciones de pago que se hacían dentro de una app, pero las exigencias de los clientes los llevó a expandir sus soluciones a una página web, para permitir autogestión a los usuarios.

Esta nueva versión estuvo disponible para pocos comercios durante el reciente CyberMonday y estiman que en marzo de 2021 estará al 100% para los más de 2.500 comercios con los que trabajan actualmente. “Esperamos estar haciendo un aporte a las empresas a las que estamos sirviendo, ayudando a vender online”, concluyó.

Estrategia de expansión

Luego de intentar expandirse en Bolivia, donde el mercado no resultó favorable, los planes de internacionalización tienen la vista puesta en mercados más grandes como México, Colombia y Argentina. Para ello, están diseñando un plan que no incluye a fondos de inversión, “porque la experiencia previa no ha sido la mejor”. “Ahora que tenemos capital, la estrategia es ir a mercados nuevos, acompañados de grandes clientes que les gusta trabajar con nosotros en Chile y que nos ayudarán a entrar”, apuntó.

Escoger ese partner les permite correr un riesgo muy bajo, explicó.

Al hablar de la región y los desafíos para operar una fintech, el ejecutivo aseguró que “de Latinoamérica, Chile es el país donde el cumplimiento con la normativa es más caro”. “Así que eso ya nos tiene preparados para conseguir mochilas menos pesadas en Argentina, Colombia o México”, agregó.

Todo ello también de la mano con la regulación que busca implementarse en el país. Ahora bien, estimó necesario dividir la industria por sectores. “No se puede pretender meter a todas las fintechs dentro de una ley”, teniendo en cuenta la diversidad de servicios que cada una puede prestar.