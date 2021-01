La defensa del Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales a los envíos de berries

Industria

En los alegatos ante la USITC, la Subrei afirmo que se “determinará que Chile no es una causa importante de daño grave a la industria de EEUU”.

“Chile tiene una amistad de larga data con Estados Unidos y nuestra relación comercial ha sido beneficiosa para ambos países”. Así comenzó su exposición por vía remota Rodrigo Yañez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, en la audiencia que realizó el USITC la semana pasada.

En la ocasión, recordó que el Tratado de Libre Comercio con EEUU -vigente desde 2004-, ha beneficiado a ambos países con un “comercio libre y justo”. Para ejemplificarlo, añadió que el comercio bilateral ha crecido un 172%, y con un superávit comercial para Estados Unidos desde 2008.

Luego, fue de lleno contra la investigación de USITC: “Esta acción de los arándanos ha sido un desarrollo desafortunado e inesperado para nosotros, pero uno que, con un análisis cuidadoso, estoy seguro de que determinará que Chile no es de ninguna manera una causa importante de daño grave o amenaza de daño grave a la industria de EEUU”.

Fundamentó lo anterior señalando que las exportaciones chilenas son de contraestación.

Asimismo, añadió que la participación de Chile en las importaciones estadounidenses ha disminuido en la última década, “ya que nuestras exportaciones a otros mercados, especialmente Europa y Asia, se han multiplicado por cinco”.

Por último, concluyó que “actuamos como un socio estadounidense, no como una amenaza. Por estas razones, solicitamos a la Comisión que determine que las importaciones de arándanos, en general, y en particular las de Chile, no han causado ni amenazan con causar un daño grave a la industria estadounidense”.