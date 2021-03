La FNE le da vía libre a la inversión de Mosa en Parque Arauco

Industria

La entidad concluyó que Parque Arauco y Grupo Pasmar no son competidoras, ya que los centros comerciales están ubicados a más de 500 kilómetros de distancia.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) determinó que Parque Arauco y Grupo Pasmar no son competidoras, por lo que Jack Mosa tiene la venía del organismo para continuar con sus inversiones en el centro comercial ligado a la familia Said, al menos desde el punto de vista de la libre competencia.

El empresario puertomontino -con centros comerciales en Puerto Montt, Puerto Varas y Chiloé-, superó el 10% de participación accionaria en Parque Arauco hace unos meses. Y si bien informó las operaciones a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no lo hizo con la FNE, lo que llevó a una denuncia por parte del accionista minoritario Jorge Said.

Tras cinco meses de indagatorias, la FNE concluyó que ambas operaciones no son competidoras, ya que los centros comerciales están ubicados a más de 500 kilómetros de distancia, por lo que no debería haber cumplido con la norma de informar esa operación.

"Parque Arauco y el Grupo Pasmar no tendrían el carácter de competidores actuales, toda vez que los centros comerciales de Parque Arauco -y sus entidades relacionadas- se concentrarían entre la Región de Antofagasta y la Región del Biobío, mientras que las actividades del Grupo Pasmar estarían concentradas en la Región de los Lagos, a más de 500 kilómetros del centro comercial más cercano de Parque Arauco", se lee en la resolución.

Además, la autoridad determinó "no existirían superposiciones geográficas en el corto y mediano plazo entre ambas entidades", por lo que descartó que por lo pronto sean competidoras.

No es primera vez que la FNE analiza un tema similar. A inicios del año pasado, el organismo presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia los primeros dos requerimientos contra empresas que no le comunicaron poseer una participación superior al 10% en la propiedad de firmas competidoras. Estos fueron los casos de Banmédica y la Sociedad de Inversiones Los Orientales Limitada. En ambas situaciones la Fiscalía señaló que "son también competidores quienes no participan actualmente del mercado, pero haciendo modificaciones de costo razonable a sus procesos productivos o productos pueden rivalizar por los mismos clientes".

Jack Mosa y el Grupo Pasmar fue asesorada por Pedro Rencoret, de Pellegrini & Rencoret.