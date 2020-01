Industria

En el caso del mercado chileno, la estrategia de la compañía es ofrecer una oferta de seguros generales que entregue "tranquilidad en momentos complejos".

Con la promesa de entregar un servicio centrado en el cliente y una oferta "innovadora", inició sus operaciones Fid Seguros, empresa perteneciente a la portuguesa "Fidelidade Companhia de Seguros", que posee 212 años de trayectoria y tiene presencia en cuatro continentes.

Fid Seguros, cuyo giro comercial es "todos los servicios mencionados en relación con seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios y asuntos inmobiliarios, de la clase 35, ha considerado a los corredores de este mercado como sus principales aliados.

"Somos una compañía multiproducto y multicanal que, a través de un trabajo en conjunto con los corredores de seguros -nuestros socios estratégicos-, queremos brindar el mejor servicio a nuestros clientes", destacó el gerente general de la compañía en Chile, Benjamín Lea-Plaza.

En el caso del mercado chileno, la estrategia de la portuguesa es ofrecer una oferta de seguros generales que entregue "tranquilidad en momentos complejos".

Gerente general de Fid Seguros, Benjamín Lea-Plaz

"Lo que buscamos es que nuestros clientes sientan que la toma de su seguro es una real inversión, que los protege en caso de un siniestro. Es por esto, que nuestro aporte está centrado en entregar tranquilidad en momentos complejos, nuestro respaldo y expertise, tal como dice nuestro slogan, 'para que la vida no se detenga'", agregó el ejecutivo.

Fidelidade es la mayor aseguradora de mercado líder en Portugal, tanto en vida como en generales, con una cuota de mercado en torno al 39% y 26% respectivamemte. La compañía está presente en los distintos segmentos de negocios y una presencia en Perú, Angola, Cabo Verde, Mozambique, España, Francia y Macao.

En 2018 obtuvo una ganancia de US$ 314 millones, primas por US$ 5.242 millones y activos por más de US$ 18.000 millones.