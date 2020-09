La revancha del plástico: resinas y envases muestran alzas en medio de la pandemia

Industria

La presidenta de Asipla, Macarena Ballcels, señala que las áreas de protección de personas son las que han experimentado avances.

El coronavirus le está dando al plástico un espacio de revancha, probablemente impensado hace un año. Y la razón no es otra que la necesidad de mantener a los profesionales de la salud a salvo, así como medicamentos y alimentos bien sellados.

La presidenta de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), Macarena Ballcels, señala que las importaciones de resina llegaron a 429.797 toneladas en el primer semestre, un 14% más que hace un año, lo que se explica porque es un insumo para fabricar productos ligados a los sectores de salud, protección personal, envases de alimentos, aseo e higiene de valorado desempeño.

“Hay mayor demanda interna por ciertos productos para la fabricación de insumos de higiene o frascos de alcohol gel y otros, lo que es coherente también con un importante incremento en la importación de frascos, botellas y bidones”, dice la representante gremial.

Otra área que ha tenido alta demanda es la protección personal de los profesionales de la salud y de las personas, en general, con productos como guantes, pecheras, protectores faciales. “No me imagino a las cajeras de los supermercados en los próximos doce meses atendiendo sin escudo facial o sin guantes, ese mercado va a seguir creciendo, probablemente se va a estabilizar en algún momento, pero sigue existiendo una alta demanda de estos productos”, expone.

Ballcels destaca la oportunidad de negocios que se abre, con una nueva infraestructura, donde resalta que “el plástico es un elemento altamente requerido, porque es lavable, durable, liviano”.

Uso responsable y reciclaje

Pero, así como se reivindica la necesidad del plástico en la vida cotidiana, Balcells dice que ocurre lo mismo con el mensaje “de que tenemos que ser responsables en su uso y como Asipla somos los primeros en señalar que el plástico es un material valiosísimo, útil y nos da protección, pero debe ser usado con responsabilidad”.

A su juicio, hay un doble desafío de innovación en la industria y de concientización en la ciudadanía: cuidarnos del Covid-19 y, además, el medioambiente. “De ahí la importancia de saber gestionar la utilización de los productos de un solo uso como mascarillas y guantes”, dice.

La representante gremial señala que un 30% del consumo del plástico en Chile son productos que se importan listos, elaborados o semi elaborados, la duda es a futuro, “si nosotros -precisa- podremos exportar frascos también y nuestros industriales ya están explorando esa posibilidad”.

Lo anterior, asumiendo que en medio de la emergencia sanitaria “se generó mucha innovación y rápida en Chile con trabajo conjunto desde las mismas empresas y universidades en alianzas que empezaron a producir y crear incluso partes para ventiladores mecánicos y otras cosas”.

Si bien Ballcels recuerda que la prohibición del uso de las bolsas plásticas generó un impacto en la industria a los seis meses de promulgada la ley, que incluyó cierre y reenfoques de negocios en 2018, hoy la industria está preocupada de otros temas, “de cómo hacer más reciclables los productos, que la gente disponga de sus residuos plásticos y lo haga de una manera correcta, de forma tal que se puedan reincorporar al proceso productivo vía reciclaje”.

Inocuidad de los alimentos

Macarena Balcells resalta el dinamismo que ha adquirido el rubro de los envases de alimentos para asegurar la inocuidad. "Antes había cosas que podíamos comprar sin envase y hoy debido al Covid, por ejemplo, los mesones de los supermercados para determinados productos como quesos y jamones, están cerrados, pero hay más alimentos envasados por temas sanitarios", dice.

"Esto no es temporal, este tipo de vida con mayor protección sanitaria y con más precauciones se va a alargar dos o tres años y eso significa que nos tenemos que acostumbrar a un nuevo estilo de vida con una nueva dinámica de cuidados", sostiene.

El mismo mercado del delivery lo ve como una situación especial. "Es un modelo de negocios que vemos en aumento en el mundo por varias razones (...) ahí hay un nicho interesante para que crezca la demanda de productos para envasar y de comida para llevar", recalca.

Así y todo, Balcells aclara que en la industria del plástico "no a todos les ha ido tan bien, porque en el periodo en que se paralizó todo (cuarentenas), los que venden tuberías o perfiles de ventanas no vendieron, se han visto bajas importantes, pero ha habido un 30% que se ha adaptado, principalmente aquellos que se dedican a envases y embalajes han aumentado su carga de trabajo y productividad, porque además han empezado a producir equipamiento y protección personal y eso es tiene una demanda sin precedentes".