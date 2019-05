Larraín se reúne con empresas francesas con planes de inversión en Chile por hasta US$3 mil millones

Industria

Se tratan de la cadena hotelera Accor; de la empresa de construcción e infraestructura Vinci; del Grupo Suez –presente en Chile a través de Aguas Andinas- y de Aéroport de Paris (ADP) – que junto con Vinci tienen la concesión del terminal aéreo de Santiago hasta 2035.

En la reunión de hoy participaron empresas que en su conjunto tienen planes de inversión por hasta US$ 3.000 millones. Se tratan de la cadena hotelera Accor; de la empresa de construcción e infraestructura Vinci; del Grupo Suez –presente en Chile a través de Aguas Andinas- y de Aéroport de Paris (ADP) – que junto con Vinci tienen la concesión del terminal aéreo de Santiago hasta 2035.

[an error occurred while processing the directive]