Industria

Para el 28 de julio está fijada la audiencia donde se aprobarán las condiciones del denominado tramo C, donde ya hay comprometidos US$ 900 millones.

En la recta final para obtener el financiamiento que le permita sortear la crisis está Latam Airlines, en el marco de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos.

Después de haber presentado hace una semana las condiciones bajo las cuales los accionistas podrán entregar recursos a la empresa, las próximas semanas serán críticas en dos frentes.

El primero de ellos es lograr que el juez, el 28 de julio, apruebe las condiciones del denominado tramo C del DIP (Debtor In Possession), donde Qatar y Costa Verde tienen comprometidos US$ 900 millones, pero que existe la posibilidad de recaudar US$ 250 millones de otros accionistas.

Una vez que el juez del caso de luz verde a la fórmula, recién se sabrá qué otros accionistas van a concurrir con recursos, lo que ya está siendo visto por LarrainVial.

Las condiciones que están sobre la mesa son atractivas: una tasa de interés anual de 14,5% y un adicional de 2,5%. Pero además, si el equivalente al 75% de los recursos aprobados por el tramo C lo define se podrá pagar la deuda en base a acciones (en un eventual aumento de capital que se hará al fin del proceso de reorganizacion), con lo que se agregará un adicional de 47%.

Por contrapartida, los accionistas que participen en el DIP se obligan a no vender acciones por 15 meses, asumiendo así parte del riesgo que habrá en el período de recuperación de la aerolínea.

Estas condiciones se negociaron en el momento más complejo de Latam, donde ningún gobierno de los países donde opera la aerolínea había entregado señales de que respaldaría a la empresa -lo que de hecho aun no ocurre-, así como una situación operacional prácticamente en cero.

Para los nuevos aportantes que entren en el fondo, además, parte de ese riesgo está mitigado ante la señal que entregaron Qatar y Costa Verde al comprometer recursos.

Resta ahora cómo se moverán los actuales accionistas, porque solo pueden participar en esta fórmula si continúan teniendo participación en la propiedad.

Los avances del tramo A

Pero para concretar los aportes del tramo C -una vez que el juez apruebe hay 35 días para cerrar el aporte-, la compañía debería garantizar recursos por un total de US$ 1.900 entre todos los aportantes de los tres segmentos (el B sigue abierto para algún Estado).

Por eso, se espera que en las próximas semanas pueda haber novedades respecto al tramo A, que está estipulado para que instituciones financieras de todo el mundo aporten recursos, básicamente como un crédito. En el documento donde la firma detallaba las condiciones para accionistas, hacía ver que había firmado cartas de confidencialidad con cerca de 80 instituciones.

Ahora restará ver si eso último se transforma en un interés real y conveniente para la aerolínea, que debe negociar las condiciones de pago para los cerca de US$ 1.000 millones que busca recaudar por esta vía.

Aunque no están fijadas las condiciones, se estima que este fondo no será convertible en acciones.

Los plazos están ajustados. Esto, porque para que los recursos del tramo C se liberen, se debe haber comprometido al menos una parte del A. Y para eso, en las próximas semanas se deben presentar las condiciones, considerando que desde que se dan a conocer deben transcurrir al menos 20 días para que el juez del caso les dé luz verde.