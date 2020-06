Industria

La aerolínea ligada a la familia Cueto mantiene deudas con varios bancos locales, entre los que figuran Scotiabank, Santander Chile y BancoEstado.

Este lunes Scotiabank Chile solicitó hacerse parte del proceso de reorganización financiera que está llevando a cabo Latam en el hemisferio norte, bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Según consta del escrito ingresado, el banco de capitales canadienses solicitó a la justicia que se le mantenga al día con toda la documentación (avisos, alegatos, órdenes y otros documentos) del caso y se le envíe a la dirección de sus abogados. Latam adeuda a Scotiabank Chile unos US$ 74 millones.

La aerolínea ligada a la familia Cueto mantiene deudas con varios bancos locales, entre los que figuran Santander Chile y BancoEstado. Los pasivos ascienden a US$ 549 millones y US$ 40 millones, respectivamente. Además, con el banco estatal tiene varías líneas bonos que suman US$ 530,4 millones.

A nivel global a lista de principales acreedores la lidera Wilmington Trust Company, con US$ 777,5 millones. Le sigue Citibank con US$ 603,1 millones y Credit Agricole Corporate & Investment Bank, cuyo pasivo asciende a US$ 274,3 millones.

Ayer también solicitaron ser parte del proceso concursal Gogo Inc., LLC, Neighborhood Partnership y Innovative Transports Solutions & PTS Logistics.