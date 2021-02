Las opciones financieras que están barajando los asesores legales de Gonzalo Vial Concha

Industria

Desde 2020, un grupo trabaja en reestructurar las sociedades Graneles de Chile y Vitra, entre otras. El acuerdo debería estar cerrado el 16 de marzo.

Desde el año pasado, los asesores legales de Gonzalo Vial Concha trabajan en sacar adelante un proceso de reestructuración de sus sociedades Graneles de Chile y Vitra, entre otras, empresas dedicadas al negocio de granos y fertilizantes.

Las negociaciones involucran créditos por unos US$ 290 millones, de un préstamo original superior a los US$ 500 millones.

“La acción del Banco Santander empaña todo el proceso de reestructuración”, dice una fuente cercana a Vial Concha, y apunta a las medidas prejudiciales que trascendió había iniciado la institución bancaria en contra de dueños de Agrosuper.

El banco reclama el pago de US$ 60 millones que no han vencido, según las acciones judiciales, que aún no son públicas en la página web del Poder Judicial y que fueron reveladas por El Mercurio.

Según quienes tuvieron acceso al documento, el banco pretende que Agrosuper reparta dividendos a sus socios, entre ellos, Gonzalo Vial Concha para asegurar dicho monto adeudado.

Según las medidas prejudiciales presentadas por el Santander, el hijo del fundador del grupo alimentario se habría obligado a realizar pagos anticipados de las deudas cada vez que recibiese utilidades de cualquiera de las sociedades en las que él participa directa e indirectamente.

Sin embargo, el banco afirmó que desde 2017 Vial Concha no habría recibido beneficio alguno de las sociedades que controlan Agrosuper.

Fernando Barros, director de Agrosuper y asesor de Gonzalo Vial Vial, en una entrevista con La Tercera, acusó al banco de intentar intimidar al empresario con imputaciones que rayan en la injuria. Dijo que Santander quiere forzar a un grupo empresarial familiar a destinar sus dineros al pago de deudas que no son suyas.

Contra el tiempo

Gonzalo Vial Concha no pudo ser contactado por Diario Financiero. No obstante, según personas de su entorno, su plan es sumar socios que inyecten capital fresco en sus empresas.

“El objetivo hoy día es incorporar nuevos capitales y hacer más grande las compañías y así pagar las deudas”, explica un abogado que asesora al empresario y que pide reserva.

Para esto, añade, se requiere el beneplácito de los bancos acreedores, que acepten el plan de reestructuración, tras lo cual se contrataría a un banco de inversión que lidere la búsqueda de interesados en tomar participaciones en las empresas. Hay interesados, dicen en el entorno del empresario.

Pero la decisión de Santander de judicializar el caso, apuntan cercanos a Vial Concha, puso un manto de incertidumbre a las negociaciones.

El empresario ha logrado reestructurar en varias oportunidades sus pasivos.

La última operación fue a fines de 2017, cuando reprogramó la deuda por US$ 295 millones en Graneles de Chile y sus filiales Agrogestión Vitra e Inversiones Graneles, lo que implicó garantías adicionales.

Los prestamistas fueron los bancos De Chile, Santander, Itaú Corpbanca, BCI, Scotiabank, Bice, Security, Consorcio y Rabobank.

La operación también incluyó una transformación del gobierno corporativo de las sociedades, tras el nombramiento de gerentes independientes del controlador.

Si bien esto le dio un respiro a Vial Concha, también le significó que los bancos restringieran nuevo financiamiento, lo que lo llevó a conseguir recursos en factoring y fondos de inversión, a tasas mucho más altas.

Esto hizo que volviera a tocar la puerta de los bancos con la asesoría de expertos en reestructuración de empresas.

Personas que conocen de las tratativas precisan que el acuerdo entre el empresario y la banca debe estar sellado antes del próximo 16 de marzo, que es la fecha de pago de las acreencias.