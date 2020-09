Industria

Abogados contactados por DF, analizaron lo que se espera en las próximas horas en el marco del proceso de reestructuración.

Conocida la nueva propuesta de financiamiento por parte de Latam Airlines y a sólo un día de una nueva audiencia que podría terminar de definir el financiamiento para la aerolínea, surgen los análisis en torno a la nueva propuesta y sus consecuencias.

Ya es conocido que no habrá, en primera instancia, convertibilidad de deuda en acciones y que el pago de los aportes de tanto los accionistas mayoritarios como de las firmas inversionistas Knighthead Capital Management y Jefferies Finance será en efectivo. No obstante, ello podría cambiar en la definición del plan de reestructuración, si es que así lo acuerdan las partes y si lo pasa por la aprobación del juez que ve el caso.

Respecto de la eliminación del mecanismo de canje y la posibilidad de que sea pactado a propósito del plan de reorganización, el abogado chileno Isaac Stevens, asociado extranjero de la firma estadounidense Elliott Greenleaf, explicó a DF: "No se trata de una diferencia meramente temporal sino sustantiva, porque mientras en la última versión de la primera propuesta, el canje lo decidía Latam, en la presentada hoy, lo deciden los acreedores".

El experto aseguró que "la nueva propuesta de financiamiento entrega una señal muy positiva, especialmente, por el hecho de ser consensuada con los principales actores que mantuvieron inicialmente la disputa en torno al DIP financing". Esto, dijo, "no sólo entrega mayor certeza de que vaya a ser prontamente aprobada por el tribunal, sino que también refleja la disposición de Latam de sentarse a negociar, lo que es fundamental en un proceso como éste, en donde el ánimo colaborativo del deudor es vital".

De hecho, la abogada Claudia Springer, del bufete estadounidense Reed Smith, también dijo a DF que "todo apunta que el DIP revisado debe ser aprobado". "Todos los objetores anteriores han aceptado evidentemente el DIP revisado. Se ha eliminado el trato favorable de los prestamistas internos frente a los compartidos en la empresa reorganizada. Creo que esta moción será aprobada".

Springer, representante de uno de los acreedores de Latam que no forma parte del Comité de Acreedores no Garantizados, consideró la propuesta de la aerolínea como "una buena noticia" para sus clientes y dijo que "no cree que la función de convertibilidad regrese a la discusión, a menos de que los accionistas pongan un nuevo valor a cambio".

Situación apremiante

Así, las tensiones y asperezas propias de la discusión en torno a la primera propuesta se estarían limando, a través de este nuevo proceso de financiamiento colaborativo.

Y es que tal y como ha dicho la compañía reiteradamente -y que vuelve a quedar en evidencia con la declaración presentada hoy por los asesores de Latam, PJT Partners, en que apoyan la nueva propuesta- la situación apremia. Timothy Coleman de PJT declaró que la liquidez proyectada continuará reduciéndose en las próximas semanas, sin que haya señal de que el tráfico aéreo pueda retornar a los niveles previos a la pandemia en el futuro cercano, por lo que no hay garantía que la situación mejore en los próximos meses.

Con ello, coincidió el también profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales: "Latam no tiene tiempo ni para mantener una nueva ronda de objeciones/audiencias en torno al financiamiento, ni para afrontar una competencia de propuestas alternativas. La decisión de haber presentado una propuesta consensuada con los actores que han demostrado interés en el financiamiento, es muy acertada".

Aun así, permanece latente el riesgo de que un accionista termine diluido, que los activos de la firma sean traspasados a una nueva entidad, o alguna fórmula análoga que afecte seriamente su posición. "Esto no se sabrá hasta que se conozcan con claridad los términos del plan", relató Stevens, quien agregó que "lo único claro es que en Estados Unidos seguirá rigiendo la regla de prioridad absoluta, donde los acreedores tienen una posición más privilegiada que los accionistas", y que "mientras los efectos del coronavirus en el mercado aeronáutico no puedan ser adecuadamente proyectados, será complejo determinar los términos de la reestructuración y sus consecuencias".