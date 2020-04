Latam Airlines aspira a no tener que convertir en acciones crédito que negocia con institución brasileña

Industria

Hasta ahora, la administración de la aerolínea no está dispuesta a involucrar parte de su capital en las negociaciones para obtener un préstamo por más de US$ 600 millones.

Latam Airlines está contra el tiempo. Requiere la inyección de millones de dólares para evitar su insolvencia. Con la mayoría de sus aviones en tierra, la única opción es tomar nueva deuda.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, símil de la Corfo chilena, anunció que suscribirá créditos convertibles en acciones para Latam, Gol y Azul.

Medios brasileños han afirmado que Bndes suscribirá obligaciones convertibles que serán emitidas por las aerolíneas, y que la piedra de tope sería el precio al cual se valorizarían los papeles de las compañías en caso de una conversión de la deuda.

No obstante, altas fuentes vinculadas a Latam son categóricas: la empresa no es partidaria de nada que involucre parte del capital de la compañía. Las mismas fuentes consultadas, que piden reserva, explican que, si bien el Bndes ha solicitado acciones convertibles en otras ocasiones, esta figura no es la que está dispuesta a negociar la firma vinculada a la familia Cueto. Consultada de manera oficial, la empresa no quiso realizar comentarios.

Todo esto ha dilatado las negociaciones entre las aerolíneas y el banco brasileño, que podría otorgar un crédito de superior a los US$ 600 millones a cada empresa.

Según JP Morgan, la caja de Latam permite la sustentabilidad de la compañía por no más de cuatro meses, lo que se podría extender al menos dos meses más con un crédito del Bndes.

Ya la semana pasada, Eduardo Sanovicz, presidente de la Asociación de Compañías Aéreas de Brasil (Abear, su sigla en portugués), había confirmado que las negociaciones entre las partes estaban “estancadas” por “diferencias”.

Esas divergencias están relacionadas a la participación con la que quedaría el Bndes, pasando a ser el mayor accionista de cada una de las compañías, con un 30% de participación. Pero, para las empresas –según el diario Estadao-, “lo aceptable sería algo cercano a la mitad, es decir, del 10% a un máximo del 15%”.

Para ese momento, se esperaba llegar a un acuerdo esta semana, pero ahora se estima que sería para fines de abril o principios de mayo, por las mismas discrepancias. Sanovicz explicó que la propuesta de ayuda financiera oscila entre 2.500 millones y 3.500 millones de reales (hasta US$ 658 millones) para cada compañía, con un plazo de cinco años para su liquidación, en principio, con un período de gracia de un año. “Estamos de acuerdo con todo esto”, dijo y agregó que aún falta por definir la tasa de interés y el valor de las acciones.

“Antes de la crisis, las acciones valían cinco veces más de lo que son hoy. La caída en el precio no se debe a ningún problema de gobierno o gestión de las empresas, no tuvimos ningún problema con la contabilidad, con el efectivo. Por lo tanto, no se puede considerar que las acciones valen lo que valen ahora”, dijo Sanovicz al diario local Estadao.

Nuevas medidas

El Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), Luis Felipe de Oliveira, explicó que se está buscando una forma de hacer operativos los préstamos. “Muchas veces las aeronaves están leasing y las empresas no tienen activos que podrían ser utilizados como garantía”, dijo el dirigente, quien explicó que se está realizando una auditoría con los dos mayores bancos de Brasil (Bradeco e Itaú), que están haciendo evaluaciones de los títulos de las empresas, que han tenido una estrepitosa caída en bolsa.

Esta no es la primera vez que Bndes realiza un rescate. Incluso, aseguró de Oliveira, ha otorgado préstamos a otros países sin garantías. Aun así, el préstamo la entidad a las aerolíneas no sería con una tasa cero, sino que según de Oliveira estaría en 4,5% anual, de acuerdo a la tasa básica de interés Selic, que está en el nivel más bajo de la serie histórica de este país.

La administración de Bolsonaro ha sido hasta ahora la que mayores facilidades ha dado a las aerolíneas, ya que aparte de estas negociaciones, como una medida adicional para ayudar al flujo de efectivo de las aerolíneas, dará la posibilidad de realizar compras anticipadas de boletos aéreos utilizados por la administración federal.

En una reunión, el lunes, entre el ministro de Infraestructura Tarcísio de Freitas con ejecutivos de Gol, Latam y Azul se discutió el asunto y además se planteó que, a cambio de esto, podría aplicarse un descuento en el valor de los boletos.

Además, también se dio la posibilidad temporal de que en los vuelos en funcionamiento se pueda utilizar un código compartido entre las aerolíneas que realicen el tramo para poder elevar el factor ocupacional y que no existan tres aviones con pocos pasajeros para un mismo destino.