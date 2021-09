Latam atrajo nuevos inversionistas a financiamiento por US$ 750 millones y avanza en salida del Capítulo 11

Industria

Aerolínea optó por la propuesta para el tramo B del grupo compuesto por Oaktree Capital Management, que ya participaba en otra parte del proceso, y el recién incorporado Apollo Management Holdings.

A casi quince días de que venza el plazo para presentar el 100% de su plan de reorganización, Latam Airlines anunció ayer que decidió aprobar una de las propuestas en curso para financiar uno de los tres tramos de su crédito Debtor-In-Possession (DIP). Así, luego que la compañía que se acogió al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos el 26 de mayo de 2020, está cada vez más cerca de completar el proceso cuyo término se estima para el primer trimestre del próximo año.

Un hito clave para el avance en en el tramo B tuvo lugar el 9 de septiembre pasado cuando Latam informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que activaría esa parte de su crédito DIB por un monto de hasta US$750 millones para "mejorar" su costo financiero en el marco del Capítulo 11.

Y tras la recepción de diversas ofertas de inversionistas, el 24 de septiembre el directorio de la aerolínea aprobó por unanimidad, con los votos de independientes, la propuesta presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management L.P. y Apollo Management Holdings L.P., junto a fondos, cuentas y entidades asesorados por estas mismas entidades. "La propuesta de financiamiento DIP Tramo B se traduciría en ahorros significativos para el grupo", señaló Latam a través de un comunicado.

Al respecto, el Vicepresidente Senior de Finanzas de Latam, Ramiro Alfonsín, señaló que "hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a Latam".

La estructura financiera

Con esta decisión, el financiamiento DIP de la compañía quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones. A la fecha se han girado US$ 1.650 millones de los Tramos A y C.

Y mientras la incorporación de los fondos comprometidos del Tramo B del financiamiento DIP queda ahora sujeta a la aprobación de la Corte, eventualmente Latam podrá recibir otras propuestas, en "cuyo caso ellas serán oportunamente evaluadas por la sociedad y sus asesores".

Al igual que los otros dos, la Propuesta de Financiamiento DIP Tramo B tiene como fecha de vencimiento programada el 8 de abril de 2022, sujeto a la posibilidad de que Latam la extienda por 60 días adicionales en caso que el plan de reorganización haya sido confirmado por una orden del tribunal pero se encuentre todavía pendiente su consumación bajo las normas del Procedimiento del Capítulo 11.

En cuanto las condiciones del financiamiento, Latam explicó que puede optar entre "pagar intereses en dinero al vencimiento de cada período trimestral de interés, o bien capitalizar dichos intereses trimestralmente para que sean pagados en la fecha de vencimiento".

Así, los créditos cuyo interés sea pagadero en dinero al término de cada periodo de interés "devengarán intereses a una tasa LIBO más 7% anual, en el caso de créditos eurodólar, y a 6% anual más la tasa base en el caso de créditos ABR".

Por su parte, los créditos cuyo interés sea capitalizado trimestralmente para ser pagados en la fecha de vencimiento, devengarán intereses a una tasa LIBO más 7,5% anual, en el caso de créditos eurodólar, y a 6,5% anual más la tasa base en el caso de créditos ABR.