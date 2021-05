Latam cierra primer trimestre con pérdidas por US$ 430,9 millones, pero costos caen con fuerza

Industria

“Creemos que se han tomado las decisiones correctas para darle continuidad al grupo y ya lo estamos notando”, dijo Alvo.

Latam no tuvo un cierre de primer trimestre fácil. Tras el endurecimiento de los controles sanitarios por los rebrotes del Covid-19 en varios países, la aerolínea terminó el periodo enero-marzo con pérdidas por US$ 430,9 millones, mejor que el desempeño del mismo lapso de 2020 cuando perdió US$ 2.120 millones.

“Creemos que se han tomado las decisiones correctas para darle continuidad al grupo y ya lo estamos notando. Se cerró un primer trimestre muy difícil con niveles de liquidez saludables y una reducción de costos importante”, dijo Roberto Alvo, CEO de la compañía.

Esto en un contexto de fuertes restricciones de viaje y contracción de la demanda superior a lo proyectado. Y es que, pese a haber estado operando en enero al 40%, se vivió un quiebre por las nuevas olas de contagio en la región.

En abril, la aerolínea operó en torno al 25% de su capacidad y se esperaría que mayo esté en esa línea.

En el detalle, la aerolínea chilena ligada a la familia Cueto reportó una pérdida operacional de US$ 355,7 millones. Los ingresos totales, en tanto, fueron por US$ 913,2 millones, un 61,2% menos que el mismo periodo del año anterior.

Pese a todo, desde la compañía confían en que el avance de los procesos de vacunación permitan un alza de la demanda.

Capítulo 11

La compañía aérea, además, avanza a paso firme en su reorganización en la Corte de Quiebras de Nueva York. El próximo hito en la agenda es presentar el plan, cuya fecha de exclusividad es el 30 de junio. Por ahora, señalan fuentes conocedoras del proceso, no habría necesidad de pedir una nueva extensión de los plazos.

Sin embargo, como se ha adelantado en anteriores intervenciones de los ejecutivos, todo dependerá del desarrollo de las negociaciones con inversionistas y, por supuesto, la recuperación del mercado.