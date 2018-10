Latam demanda a proveedor de venta a bordo y pide embargo de todos sus bienes

Industria

Aerolínea acusó a Duty Free World de incumplimiento de contrato y mantener una deuda superior a los US$ 8 millones.

Latam Airlines eliminó esta semana la venta de productos como perfumes, bebidas alcohólicas, cigarros y artículos eléctronicos a bordo de sus aviones.

"Latam terminó el servicio de duty free a bordo de sus vuelos internacionales. El fin de la relación contractual con el proveedor se debió a sus incumplimientos reiterados del contrato. Asimismo, el servicio de venta a bordo no satisfacía los estándares de calidad que la compañía busca ofrecer a sus pasajeros", dijo la aerolínea.

El catálogo y los productos que se ofrecían a los pasajeros de la aerolínea estaba a cargo del proveedor externo Duty Free World (DFW), firma con sede en Miami dedicada exclusivamente a ofrecer a las aerolíneas programas de venta minorista de viajes, así como servicios de gestión de productos en vuelo.

Pero Latam no solo eliminó la venta de productos a bordo. También llevó a la justicia a DFW. La aerolínea presentó una demanda ante el 26º Juzgado Civil de Santiago en la que acusó a su antiguo proveedor de incumplimiento de contrato y mantener una deuda superior a los US$ 8 millones.

Según la defensa de la firma chilena, representada por el abogado Cristián Gandarillas, los servicios de DFW consistían en proveer una plataforma comercial para la venta de los productos libres de impuesto a bordo de los vuelos internacionales de Latam, que además incluía el espacio a bordo para la carga de aquellas mercancías y el personal (tripulantes de cabina) para realizar dichas ventas.

Latam afirma que se estableció que DFW debía pagar mensualmente por concepto de cargo por servicio el equivalente al 46% de las ventas netas.

"Pues bien, DFW no cumplió con su obligación de pagar el cargo por servicio dentro del plazo estipulado, acumulando a la fecha una deuda con nuestra representada por el no pago íntegro de 44 facturas, todas emitidas entre el 31 de mayo de 2014 y el 31 de julio de 2018 por dicho concepto, que a la fecha asciende a la suma total de US$ 8.157.018", dijo la firma ligada al grupo Cueto.

Dado esto, Latam solicitó el embargo y se ejecute la venta de una serie de bienes de propiedad de DFW por US$ 3,5 millones, por concepto de capital adeudado. Entre los bienes que se solicita rematar están los sistemas de pagos en puntos de venta y equipos electrónicos que se encuentran ubicados en las aeronaves de Latam.