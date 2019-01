Latam lanza la tarifa más baja de su historia: US$ 12 por tramo para volar dentro de Perú

Industria

Por primera vez Latam Airlines ofrecerá precios económicos para viajar a Lima desde provincia, a través de la campaña denominada “Todos a Bordo”, con lo cual los pasajeros podrán adquirir boletos desde US$ 12 o 41 soles por tramo, incluyendo tasas e impuestos.

Con 9.000 asientos disponibles entre las cuatro rutas, esta campaña se realizará el martes 22 de enero por cinco horas, entre las 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, en las que se podrán adquirir los pasajes para viajar entre el 8 de marzo y el 30 abril del presente año ingresando a la web: www.latam.com.

Las rutas disponibles serán Cusco -Lima, tramo que costará desde US$ 12 o S/41. Asimismo, Arequipa - Lima costará desde US$ 13 o S/44; Iquitos - Lima se podrá adquirir desde US$ 14 o S/ 47 y, Piura - Lima tendrá un costo desde US$ 15 o S/ 51, en todos los casos incluyendo tasas e impuestos.

El director comercial de Latam Airlines Perú, José Sabogal, aseguró que la campaña incentivará a que más personas puedan acceder a viajar en avión, algunas por primera vez. Agregó que esta es la campaña de la compañía con los precios más bajos de su historia.