La aerolínea reconoció que si las propuestas de financiamiento se implementan, resultará en una dilución sustancial de las acciones actualmente existentes.

Al filo del plazo para pedir extensión de la exclusividad, Latam Airlines mostró parte de su plan de reorganización para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. En una moción enviada al juez James L. Garrity, la firma aérea solicitó una nueva extensión de la fecha para concretar este hito, al 15 de octubre.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la aerolínea de las familias Cueto y Eblen reveló que durante los últimos meses ha estado negociando con diversas partes "interesadas" sobre los términos de su fórmula de reestructuración, que incluye un financiamiento de US$ 5 mil millones.

Hasta la fecha, Latam dice haber recibido varias ofertas de sus principales acreedores y accionistas mayoritarios, cada una de los cuales aporta más de los montos requeridos.

La aerolínea también mostró que tiene una fórmula de negocios a cinco años para todos sus mercados: Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, en que proyecta una recuperación de su rentabilidad a 2024, a los niveles previos a la pandemia. Según los documentos, prevé un crecimiento de 7% a 2026 en comparación con 2019.

Esta visión a futuro se explicaría por una recuperación total del mercado doméstico y del internacional a 2022 y 2024, respectivamente, en línea con lo anunciado por la industria, expresó Latam.

Esta reanudación está respaldada por el aumento operacional del mercado doméstico en Brasil, el que alcanzó una capacidad (medida en asiento por kilómetro disponible) de 77% en agosto, en comparación con 2019. Además, la firma prevé una recuperación total para 2022.

Los mercados domésticos de las filiales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile ya alcanzaron el 72% en agosto, mientras que en el segmento internacional del grupo, tanto regional como de largo alcance, continúa viéndose afectada por las restricciones de viaje.

Los ingresos totales aumentarían 13% a 2026; donde los de pasajeros crecerían 8% mientras que los de carga alcanzarían un incremento de 59% respecto de 2019.

Plan de reorganización

Durante los últimos meses, la aerolínea puso a disposición de interesados material bajo reserva. Esta información incluye proyecciones a cinco años de Latam y una estimación inicial (con escenarios altos y bajos) del total de los reclamos de deudas (claims).

Este estimativo inicial asciende a aproximadamente US$ 8 mil millones en el escenario bajo (US$ 14.200 millones incluyendo reclamos intercompañía) y US$ 9.900 millones en el escenario alto (US$ 16 mil millones incluyendo reclamos intercompañía).

Asimismo, la línea aérea presentó una propuesta de estructuración indicativa para su reorganización, por US$ 5 mil millones de financiamiento de capital. Esto contempló un plan consensuado entre los grupos de interés que incluyó, entre otras cosas, el compromiso de "ciertos derechos", por parte de éstos, además del cumplimiento tanto del Código de Quiebras de Estados Unidos como la ley chilena.

La firma recibió diversas propuestas de financiamiento y capital de salida no vinculantes, cada una de las cuales superaba el monto buscado. Si esto es implementado, la firma reconoció que resultaría en una dilución sustancial de las acciones actualmente existentes en la aerolínea.

La firma precisó que convocará a los actuales dueños a una junta extraordinaria de accionistas cuando corresponda, según el progreso de las negociaciones con las diversas partes interesadas que se encuentran hoy pendientes. Esto, para evaluar una solicitud de interés para un potencial financiamiento del tramo B, que es el crédito que no tuvo recursos en la parte inicial del proceso.

Al 31 de julio de 2021, la aerolínea reportó una liquidez de aproximadamente US$ 1.900 millones, que considera US$ 1.100 millones en efectivo y US$ 800 millones de financiamiento DIP (Deudor en Posesión) no girado.

El financiamiento existente del DIP de Latam prevé un posible tercer tramo adicional (Tramo B) de financiamiento garantizado de hasta US$ 750 millones, además de las líneas existentes de US$ 1.300 millones del Tramo A y US$ 1.150 millones del Tramo C, cuyos fondos no han sido completamente girados a la fecha.

Dadas las actuales condiciones favorables del mercado, Latam está solicitando manifestaciones de interés de potenciales prestamistas para proporcionar esto a tasas más competitivas que con las líneas existentes.