Latam oficializa ante la Corte de EEUU aporte de US$ 900 millones de accionistas mayoritarios y comienza a olvidar la ayuda estatal

Industria

"De materializarse el interés demostrado en el DIP, el apoyo estatal no sería requerido por las empresas que forman parte del proceso", dijo el CEO, Roberto Alvo.

Latam Airlines formalizó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York los US$ 900 millones comprometidos por los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro, al momento de anunciar la solicitud del Capítulo 11, el 26 de mayo pasado. El aporte corresponde al primer tramo (el "C") de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession, por su sigla en inglés).

Por medio de un comunicado la aerolínea indicó que la propuesta deberá ser revisada por la Corte, añadiendo que además será complementada durante las próximas semanas con la presentación de dos nuevos tramos de financiamiento A y B - los que tienen prioridad de pago- y que se añadirán al tramo C de los US$ 900 millones. El total que se pretende captar vía DIP son US$2.000 millones requeridos para su reorganización.

En ese sentido, en el caso del "A" hace referencia a grupos de interés privado como empresas, accionistas y fondos de inversión que quieran ingresar y ser parte del proceso; mientras que el "B" está ligado a los apoyos financieros que puedan conseguir de los gobiernos de los países en los que opera la aerolínea, pero la empresa comienza a desechar esa idea.

"Dado que hasta el momento las empresas del grupo que forman parte de la reorganización no han accedido al apoyo estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en gran parte del resto del mundo, el compromiso de dos de los principales accionistas ha sido fundamental para dar continuidad operacional y para acceder a otras fuentes de financiamiento", señaló Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

"De materializarse el interés demostrado en el DIP, el apoyo estatal no sería requerido por las empresas que forman parte del proceso. Si bien estamos avanzando en el mecanismo de financiamiento, seguimos enfrentando una situación extremadamente compleja en la que debemos llevar adelante las transformaciones necesarias para adaptar al grupo a las nuevas condiciones del mercado post-Covid-19, añadió Alvo.

En tanto, la propuesta también contempla una ampliación del Tramo C por un monto total de US$ 250 millones, a fin de que otros accionistas puedan participar independientes de Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro.