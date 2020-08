Latam pierde US$ 890 millones entre abril y junio, pero dice tener caja para “operar tranquilamente”

Industria

La aerolínea redujo su capacidad en 94% en el segundo trimestre, por lo cual sus ingresos cayeron 75,9% a casi US$ 572 millones.

Como se esperaba, Latam Airlines no logró tomar vuelo durante el segundo trimestre de 2020, mientras sigue a la espera de la aprobación del financiamiento DIP –por US$ 2.450 millones- que le permitirá afrontar su reestructuración en medio del impacto del coronavirus.

La compañía entregó sus resultados financieros abril-junio, de la mano de su director financiero, Ramiro Alfonsín, quien explicó que las cuentas “se dan en un contexto de una drástica reducción de la operación” por el Covid-19.

Así, señaló que la capacidad se redujo en un 94% interanual, con vuelos domésticos esencialmente en Brasil y Chile. Con ello, la aerolínea tuvo ingresos por US$ 571,9 millones, un 75,9% menos que el mismo período de 2019. En tanto, cerró el trimestre con una pérdida operativa de US$ 694,8 millones y pérdidas totales de US$ 890 millones.

Entre enero y marzo, Latam reportó US$ 2.120 millones en pérdidas, ante un ajuste contable de activos.

Entre costos y flujo de caja

Aun así, Latam logró apalancarse en una reducción de 45,6% en los costos operacionales totales llegando a US$ 1.266,7 millones, a través de la finalización de algunos contratos con proveedores de flota, con la reducción de parte de la nómina y medidas en torno al combustible.

Sobre los aviones, Alfonsín destacó la eliminación de 23 contratos, previa autorización de la Corte de Nueva York y dijo que se están “proponiendo nuevas cancelaciones a la Corte”.

Tras ello, destacó que más de un 95% de los arrendadores han firmado una orden para no cobrar las unidades que no están en uso. “Nos están dando esta facilidad y, gracias a ellos, hemos mantenido nuestra operatividad. Por eso, ya estamos en conversaciones con proveedores de aviones y de otro tipo para negociar los términos de cómo va a quedar la flota y sus precios”, explicó.

Respecto de compromisos futuros, dijo que aún queda por determinar cuáles se mantienen: “Todo depende de la recuperación de la demanda”.

En tanto, ante la consulta sobre el flujo de caja a disposición para afrontar los siguientes meses, Alfonsín dijo que se cerró el trimestre con US$ 1.422 millones. “La situación de caja está afectada por los ingresos, pero está contenida; todavía estamos en una situación que nos permite operar con tranquilidad”, indicó.

Ahora, agregó que la aprobación del financiamiento DIP “nos daría una tranquilidad importante”.

Negociación en Brasil

Respecto de las negociaciones que el símil de la Corfo en Brasil, el Bndes -Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-, mantiene con las tres principales aerolíneas del país, el CFO aseguró que siguen su curso. “Estamos abiertos a encontrar un mecanismo que nos permita obtener la financiación, pero depende de las condiciones”, afirmó.

Por primera vez, la compañía no tuvo conference call con analistas de mercado, pues dijo que “no hay muchas luces para el trimestre por venir”. “Lo único que puedo adelantar es la importancia de la recuperación leve de la demanda en Brasil, aunque es muy volátil. Lo vimos también en Perú”, dijo.

Presentan demanda contra la aerolínea ante el juez de NY

Es una acción individual, pero que busca sumar a otros afectados por ventas de boletos al caso. En tanto, Conadecus se sumó al proceso.

Horas antes de una nueva audiencia sobre el proceso de reestructuración de Latam Airlines en Estados Unidos, la compañía TM Solutions USA presentó una demanda en contra de la aerolínea de bandera chilena.

Se trata de una acción particular y es la primera de este tipo que se presenta en el marco del proceso de reestructuración.

Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por DF, la medida pudiera sentar precedentes en el caso y generar mayores demandas porque funciona como una invitación a otros que estén en situación similar a sumarse al caso. De hecho, el demandante escribió en el documento que se "busca la certificación de la clase multiestatal (que incluye a todos los residentes afectados por cancelaciones de vuelos de los estados de California, Florida, Massachusetts, Nueva York y el Distrito de Columbia), además de la llamada subclase de Florida".

La demanda, explicaron, permite concentrar todos los reclamos en un solo tribunal y en un solo proceso agrupando a un grupo de afectados.

En el documento presentado ante la Corte, la empresa TM Solutions explicó que se trata de una acción emprendida "individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar, por y a través de su abogado".

El reclamo se basa en una anécdota que vivió la firma al querer comprar pasajes para su dueño y directivo, Pedro Egusquiza. "Esta demanda es en contra de una aerolínea que cancela intencionalmente, y como política, boletos de vuelos que los consumidores ya pagaron, sin su consentimiento, para revenderlos y enriquecerse, todo a expensas de los consumidores varados".



Conadecus se suma

En tanto, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) se hizo parte del proceso de reorganización. Para ello, la organización presidida por Hernán Calderón contrató los servicios de los estudios jurídicos de Adam Rosen y Wolf Popper, ambos bufetes del mismo nombre que los abogados representantes.

El objetivo de esta contratación es poder reclamar, buscar compensaciones o defender los derechos de los consumidores en el extranjero y formar parte del proceso de la aerolínea, según lo define el propio documento enviado al juez James L Garrity, encargado del caso.