Latam presenta una tercera modificación de su propuesta de financiamiento para salir del capítulo 11

Industria

Otra fórmula de financiamientos de los créditos, ajustes en las tasas de interés y nueva fecha para sellar su paso en Estados Unidos son los cambios que comunicó el CEO de la aerolínea, Roberto Alvo.

En una semana, Latam Airlines volvió a modificar su propuesta de financiamiento Deudor en Posesión (DIP, su sigla en inglés), convirtiéndose en la tercera alternativa que deberá revisar y aprobar el Juez James L. Garrity para seguir avanzando en su salida del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Te podría interesar: "Latam presenta al Tribunal de NY nueva propuesta modificada del financiamiento DIP".

La primera presentación de la propuesta de financiamiento DIP refundida -que permite inyectar fondos a la aerolínea para dar continuidad a sus operaciones- se presentó en Nueva York el 17 de febrero. Luego, la segunda modificación se realizó el 7 de marzo, y ahora la tercera una semana después.

Pese a que Latam Airlines ha cambiado el documento original, en un hecho esecial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el CEO de la empresa, Roberto Alvo, aseguró que las modificaciones apuntan a "la expectativa de obtener mejores términos y condiciones que los incluidos en la Propuesta Inicial de Financiamiento DIP Refundida y Modificada".

En una reunión de directores este lunes, se acordó un documento que, según Alvo, incluye a un grupo diferente de posibles acreedores. Esta nueva habría sido evaluada y negociada "oportunamente" por Latam junto con sus asesores, remató el alto ejecutivo.

Te podría interesar: "Pese a recuperación en sus ingresos durante 2021, Latam cierra el año con pérdidas".

Nueva propuesta

El nuevo contrato de la aerolínea tiene tres cambios sustanciales. El primero es que refinancia y sustituye en su totalidad los Tramos A, B y C existentes en el contrato de crédito DIP original. El nuevo financiamiento bajo el Tramo A y C será de hasta US$ 2.050 millones y US$ 1.650 millones, cada uno respectivamente.

En tanto, este nuevo acuerdo también incluye un desembolso inicial de US$ 2.750 millones extras, que se tendrá lugar en la fecha de cierre del tercer contrato de crédito DIP refundido y modificado.

Una segunda propuesta es aplazar la fecha de vencimiento lo que significa dar más margen a la aerolínea para emerger del capítulo 11. Se contempla el vencimiento para el 8 de agosto, la cual reemplaza al calendario original que establecía el límite en junio. Esta alternativa, explicó Roberto Alvo, está sujeta a la posibilidad de que Latam pueda extender dicho plazo a su discreción, en una o más ampliaciiones de períodos de al menos 30 días cada una, hasta un máximo de 14 de octubre.

"Cualquier prórroga más allá del 14 de octubre de 2022 será posible en la medida en que (i) no se haya producido y continúe ningún incumplimiento o evento de incumplimiento y (ii) la fecha límite bajo los acuerdos de soporte celebrados se haya prorrogado hasta una fecha igual o posterior a la Fecha de Vencimiento", expresó.

Por último, una tercera modificación incluye "ciertas reducciones" en las comisiones e intereses en comparación con el Contrato de Crédito DIP anterior y la propuesta inicial de financiamiento DIP refundida y modificada.

Acreedores

Según la aerolínea, los acreedores que están ahora participando del proceso en el tramo A son JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales ("JPM") y algunas entidades y fondos pertenecientes a un sindicato organizado por JPM.

Mientras que en el tramo C, relató Alvo en el documento presentado a la CMF, son algunas de las partes del acuerdo de apoyo a la Reestructuración (Restructuring Support Agreement), celebrado en el marco del plan de reorganización presentado por Latam en el procedimiento capítulo 11.