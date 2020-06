Industria

Familias Cueto y Amaro junto a Qatar ya comprometieron US$ 900 millones. Buscan llegar a US$ 2.000 millones.

En el marco del proceso de reorganización financiera y operacional que lleva adelante Latam Airlines en Estados Unidos, bajo el denominado Capítulo 11, la firma propuso contratar a LarrainVial para salir a buscar inversionistas que entreguen créditos de pago preferente.

La firma está utilizando un sistema llamado Debtor in Possession (DIP), que básicamente corresponde a quienes entreguen recursos de manera preferente sobre la deuda anterior. Bajo esa figura, las familia Cueto y Amaro comprometieron US$ 300 millones, mientras Qatar US$ 600 millones.

Si es aprobado por la corte de Nueva YorK, LarrainVial apoyará a los asesores de banca de inversión PJT Partners, en la búsqueda de financiamiento en Chile, Colombia y Perú.

La empresa ha estimado requiere recursos por cerca de US$ 2.000 millones en este proceso, ante la baja que ha implicado en el negocio las restricciones impuestas por el coronavirus, que restringió fuertemente su operación.