En paralelo, el acreedor Goldman Sachs solicitó ayer a la corte de Nueva York acceder a un beneficio de protección y compensación sobre cuentas que mantiene con la aerolínea.

En el marco del proceso de reorganización financiera y operacional que lleva adelante Latam Airlines en Estados Unidos, bajo el denominado Capítulo 11, ayer la firma propuso contratar a LarrainVial para salir a buscar inversionistas que entreguen créditos de pago preferente. Y en este mismo escenario, la firma Goldman Sachs, uno de los acreedores, solicitó ayer acceder a un beneficio para proteger el pago de su deuda pendiente.

En el primer caso, para cumplir el objetivo de atraer inversionistas la firma está utilizando un sistema llamado Debtor in Possession (DIP), que básicamente corresponde a quienes entreguen recursos de manera preferente sobre la deuda anterior. Bajo esa figura, las familia Cueto y Amaro comprometieron US$ 300 millones, mientras Qatar US$ 600 millones.

Si es aprobado por la corte de Nueva YorK, LarrainVial apoyará a los asesores de banca de inversión PJT Partners, en la búsqueda de financiamiento en Chile, Colombia y Perú.

Aún así, no hay una fecha clara para definir cuando la Corte en Estados Unidos apruebe la moción de la aerolínea.

La empresa ha estimado requiere recursos por cerca de US$ 2.000 millones en este proceso, ante la baja que ha implicado en el negocio las restricciones impuestas por el coronavirus, que desplomó fuertemente su operación.

El blindaje de Goldman Sachs

Bajo el nombre de "Reserva de derechos de Goldman Sachs Bank USA para buscar protección adecuada y compensación de ejercicio", el acreedor de Latam, Goldman Sachs, solicitó a la Corte acceder a un beneficio que le permite compensar la deuda pendiente de la aerolínea con cuentas internas. Según el documento de 4 páginas, la entidad financiera precisó que "Goldman Sachs y Latam son partes de un cierto acuerdo de cuenta y servicios de transacciones bancarias maestras, celebrado en abril de 2020 (junto con acuerdos, cuestionarios, autorizaciones y formularios relacionados, colectivamente, el 'Acuerdo de Cuenta') en virtud del cual Latam mantiene un cierta cuenta de depósito con Goldman Sachs y Latam (junto con efectivo en el mismo, colectivamente, la 'Cuenta')".

El banco la denomina la "Cash Collateral" y se trata de una garantía en dinero en efectivo sobre estas cuentas corrientes. Goldman Sachs lo que pide es que eventualmente puedan pedir protección adecuada sobre estos montos y compensarlo con alguna de las deudas pendientes de Latam.

Según una fuente conocedora de estos procesos judiciales en el país norteamericano, es muy común que los acreedores soliciten acceder a estos beneficios, sobre todo en el caso de bancos donde se mantienen cuentas.

Comité de acreedores

Un aspecto clave será lo que suceda con los siete integrantes del comité oficial de acreedores sin garantías. Entre ellos, se encuentra el Bank of New York Mellon, la Compañía de Seguros de Vida Consorcio, AerCap Holdings, Aircastle Limited, Lufthansa Technik Aktiengesellschaft y Repsol. También es parte del grupo el Sindicato de Pilotos de Latam.

Este comité especial posee las siete reclamaciones sin garantía más grandes en contra del deudor y tienen como misión consultar con el deudor sobre la administración del caso, investigar las operaciones de negocios del deudor, y ayudar a formar un plan. De acuerdo a la ley americana este tipo de comité puede contratar a un abogado u otro profesional para asesorarse.

Sky lanzó política de flexibilidad para la compra de pasajes

Con el objetivo de entregar mayores facilidades a los pasajeros en la contingencia del COVID-19, Sky anunció su nueva política para cancelaciones y modificaciones de vuelos. "Hemos ampliado la política de venta y atención para todas nuestras tarifas con el objetivo de que los pasajeros tengan mayor flexibilidad a la hora de comprar o cambiar un ticket", dijo la directora comercial de Sky, Carmen Gloria Serrat. Entre las principales medidas está la extensión de la fecha de canje del voucher de devolución hasta el 30 de junio de 2021, límite que también rige para la nueva fecha de viaje. Asimismo, aquellas personas que hayan adquirido algún ticket entre el 20 marzo y 31 de julio de 2020, o tengan un vuelo vigente con fecha hasta el 31 de julio, podrán optar a cambiar la fecha de su vuelo sin costo adicional ni diferencia tarifaria; modificar la reserva hasta una hora antes del vuelo; y cambiar la ruta pagando la diferencia tarifaria.