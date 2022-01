Latam reemplazó aviones para vuelos de Brasil a EEUU para prevenir interrupciones tras despliegue 5G

Industria

Las preocupaciones surgen de la posible interferencia con el equipo de navegación sensible utilizado durante los aterrizajes con mal tiempo.

Las aerolíneas de todo el mundo están ajustando sus horarios y despliegues de aeronaves para vuelos a Estados Unidos por el temor a que un despliegue de 5G por parte de AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. cerca de los aeropuertos estadounidenses pueda interferir con los sistemas de seguridad clave.

En Latinoamérica desde ayer se hicieron ajustes preventivos. Latam Airlines, que está en contacto con los fabricantes, decidió en Brasil desprogramar ciertas operaciones que utilizaban la flota Boeing 777, dado que no hay certezas de los efectos que podría tener el uso del espectro radioeléctrico.

Así, la línea aérea explicó que utilizará el Boeing 787 en la ruta Guarulhos-Miami y el Boeing 767 en la ruta Guarulhos-Nueva York. "La compañía monitorea cuidadosamente el tema para realizar nuevos ajustes, si es necesario, siempre de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades aeronáuticas de los países donde opera", fue la declaración.

Sin embargo, hoy tras nuevas informaciones y actualizaciones de su proveedor, la aerolínea podría reanudar sus operaciones. ""Ante la falta de informaciones, se decidió cambiar la operación de vuelos en aviones Boeing 777 por otros modelos de la flota, pero ahora y de momento no existirían brechas para operar cualquiera de nuestras aeronaves", explicaron desde Latam.

Te podría interesar: "Aerolíneas de EEUU encienden la alarma por impacto del 5G en los vuelos, autoridades chilenas lo descartan".

Emirates Airline de Dubai dijo que suspenderá los vuelos a varias ciudades de EE. UU., incluidas Chicago, Newark y San Francisco, mientras que Japan Airlines Co. y ANA Holdings Inc. dijeron el martes que cancelarán algunas rutas y no volarán sus aviones 777 hacia y desde el Estados Unidos continental después de una advertencia de Boeing Co.

British Airways canceló un puñado de servicios a Estados Unidos el miércoles y también realizó algunas sustituciones de aeronaves, dijo una portavoz de la aerolínea. La aerolínea del Reino Unido estaba utilizando aviones Airbus SE A350 y Boeing 787 para operar algunos vuelos que generalmente vuelan en 777, según el sitio web de seguimiento FlightRadar24. Singapore Airlines Ltd. también sustituirá los 777 por los A350, dijo la aerolínea en un comunicado.

Korean Air Lines Co. dijo que sus aviones 777 y 747-8 se ven afectados por el servicio 5G y está reorganizando su flota. Air India Ltd. también advirtió que los vuelos a EE. UU. se reducirán o revisarán a partir del 19 de enero.

Te puede interesar de DFSUD: Brasil estudia impacto del 5G en la aviación, pero ve menor efecto en operaciones locales

Las preocupaciones surgen de la posible interferencia con el equipo de navegación sensible utilizado durante los aterrizajes con mal tiempo, que según una asociación comercial que representa a las principales aerolíneas de EE. UU. Podría provocar "interrupciones catastróficas".

Las frecuencias dentro de la llamada banda C que se utilizan para los servicios 5G están cerca de las ondas aéreas utilizadas por los altímetros de radar de las aeronaves, que rastrean la altitud y permiten aterrizajes con mal tiempo. También alimentan múltiples sistemas críticos de seguridad.