Latam se prepara para tres meses de duras negociaciones, tras pedir nuevo plazo para presentar su plan

Industria

La aerolínea tenía hasta fin de mes para dar a conocer su propuesta de reorganización pero, ante la lenta recuperación de la industria, pidió 75 días más.

Al límite de los tiempos, con tres semanas restantes como fecha tope para presentar su plan de reorganización, Latam Airlines pidió este miércoles una nueva extensión de los plazos, esta vez por 75 días, con el objetivo de avanzar en las negociaciones con los bonistas y acreedores.

Ahora, la aerolínea intensificará las conversaciones ya iniciadas con las partes involucradas -acreedores e inversionistas- durante los próximos tres meses, con el objetivo de llegar ante el juez James L. Garrity con una propuesta concreta.

Para ello se fijó una nueva fecha: el 15 de septiembre. Y la idea es que ese día, la firma -en calidad de deudora- llegue a la Corte con un plan "pre-negociado", que permita que la elección sea más sencilla y beneficiosa para todos los stakeholders.

Esto no quiere decir que será la única y definitiva. Pueden llegar más, de otros interesados ya habiendo vencido el período de exclusividad de 18 meses y también se pueden presentar objeciones a la propuesta inicial, lo que elevaría la competencia, tal y como ocurrió durante la conformación del financiamiento DIP. Probablemente, a ello se refería el director de la aerolínea, Enrique Cueto, quien dijo la semana pasada que el proceso de salida "va a ser una pelea".

Fuentes conocedoras del caso estiman, de hecho, que uno de los puntos álgidos podría estar relacionado con la idea de que se venda la filial en Brasil a su rival Azul.

Aunque desde la empresa han reiterado que no hay posibilidad alguna, ya que no ven beneficio ni para la firma ni para sus acreedores y accionistas, "el tema podría al final no estar en sus manos", detalla un experto en reestructuraciones.

Otra fuente indica que "este es un aspecto que podría gatillarse, incluso contra la voluntad de Latam".

Tiempos en curso

Las conversaciones para armar el plan de reorganización se habrían iniciado en mayo, pues según fuentes consultadas, en abril todavía no había señales de acercamiento.

En este proceso y considerando la dinámica del Capítulo 11, la aerolínea estaría sondeando los contenidos de la futura reorganización con el Comité de Acreedores No Garantizados, el grupo Ad Hoc de bonistas y los prestamistas.

"Latam actualmente está llevando un conjunto de operaciones que son propias de la reestructuración, relacionadas a la evaluación de contratos (con miras a asumirlos, cederlos o rechazarlos), revisión de claims y procesos de conciliación, ventas de algunos activos, objeciones, y proyecciones de los escenarios que se detallarán en el plan, incluyendo el financiamiento necesario para la salida del Capítulo 11", explica Isaac Stevens, abogado chileno de Armstrong Teasdale LLP en EEUU.

A su juicio, el pedido de prórroga "es completamente razonable e incluso aconsejable", considerando que en los mercados donde opera la firma, especialmente en Latinoamérica, la recuperación de la industria ha sido más lenta de lo esperado. "Aún puede haber incertezas importantes y, para el deudor, contar con un plazo más holgado para utilizar las herramientas del Capítulo 11 y consensuar las bases de lo que será el Plan de Reestructuración con los actores más relevantes, puede ser crucial para el éxito del proceso", indicó.

Para la compañía, en tanto, "esta acción está completada dentro del proceso y no modifica la intención del grupo Latam de salir de la reorganización hacia fines de año".

Según el documento introducido en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, la votación final será en noviembre.

Nuevo desembolso

En paralelo, ayer la aerolínea de bandera chilena también solicitó un segundo desembolso del crédito DIP, esta vez por US$ 500 millones, "por la extensión de las restricciones sanitarias"; mismas razones que llevaron, dice la firma, a pedir prórroga de los plazos.

Los nuevos fondos estarán disponibles en 10 días hábiles, y serán utilizados para abordar obligaciones y garantizar la normal operación de la firma, en medio de la pandemia.

La compañía ya había retirado, el 8 de octubre de 2020, los primeros US$ 1.150 millones de un total de crédito DIP de US$ 2.450 millones.

Aerolínea muestra señales de recuperación

y espera aumentar capacidad al 50% en julio

Este miércoles, Latam Airlines presentó nuevas proyecciones referentes a su operación, en las que dijo que espera elevar su capacidad a un 36% en junio -comparado con sus niveles previos a la pandemia de coronavirus-, en medio de un mejor desempeño de la industria a propósito de los programas de vacunación a nivel global.

"Todos los mercados muestran proyecciones superiores a las del mes anterior y que se explican por el avance en el proceso de vacunación en los países donde opera", dijo la compañía en un comunicado.

Y agregó que espera, aun cuando la recuperación de la industria ha sido menor a la esperada, poder concretar 691 vuelos diarios nacionales e internacionales en el mes en curso, conectando 114 destinos en 14 países.

La compañía, que a inicios de año había logrado operar al 40% -y que luego debió retroceder por efecto de las restricciones a la movilidad-, estima que para julio podría estar en alrededor de un 50% de su capacidad. Este nivel sería el punto máximo desde el inicio de la pandemia.

En paralelo, se suma el segmento de los vuelos de carga, un negocio que ha seguido creciendo con el pasar de los meses. Para este mes, la compañía está operando esta división con prácticamente un 30% más de actividad que hace un año, básicamente con un mayor movimiento de aviones con trasladados de paquetes y otros envíos, incluso en naves de pasajeros, para ayudar a cumplir con la demanda.