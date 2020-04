Latam solicita crédito directos al gobierno colombiano ante crisis generada por el Covid-19

Industria

El CEO de la compañía para Colombia, Santiago Álvarez, habló sobre esta ayuda y los principales retos que ha traído la pandemia en el sector, al medio local La República.

- ¿Podría salvarse solo Avianca que domina el mercado? - Creemos que el gobierno de Colombia tiene una visión de sector y no de empresa. Aquí existen varios operadores y cada uno tiene un rol distinto abarcando aviación regional, low cost y tradicional. Garantizar la competencia es fundamentar para equilibrar el mercado y buscar el mejor beneficio para el consumidor.

