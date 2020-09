Latam solicita más plazo para plan de reorganización en EEUU

Industria

Las mociones enviadas al juez serían definidas en audiencia del 23 de septiembre. En tanto, aún esperan por definición del financiamiento DIP.

Latam Airlines no saldría del Capítulo 11 de La Ley de Quiebras de Estados Unidos sino hasta después del 21 de mayo de 2021. Y es que la aerolínea ligada a las familias Cueto y Amaro pidió ayer, ante el Juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, extender el período de exclusividad para presentar un plan de reorganización hasta el 22 de marzo de 2021, así como el período para solicitar los votos de la propuesta hasta el 21 de mayo de 2021.

Según consta en los documentos, hay 16 días para que se introduzcan las objeciones, para ser abordados en la audiencia del 23 de septiembre.

Esta es la primera vez en que se conoce una fecha tentativa para que la aerolínea de bandera chilena dé a conocer su propuesta. La compañía tenía un plazo de 120 días, desde el 26 de mayo de este año cuando inició el proceso de reorganización bajo la ley estadounidense, para hacerlo; sin embargo, hasta el momento no se conocían detalles de estos avances.

La firma, hasta ahora, se ha enfocado en buscar aportes necesarios para su proceso, en medio del difícil contexto generado por la pandemia. Sin embargo, desde hace un mes, está a la espera de que el Juez Garrity defina cómo se llevará a cabo el financiamiento bajo la modalidad del Debtor In Possession (DIP). Eso, contaron fuentes, sería este jueves o viernes.

Otras solicitudes

En otros documentos, la firma pidió establecer como plazo límite para las verificaciones de crédito el 16 de noviembre de 2020. Según fuentes conocedoras del proceso consultadas por DF, aseguraron que “esto ratifica que no habría propuesta de reorganización” este año.

En paralelo, se concedió a Latam plazo hasta el martes 8 de septiembre de 2020 para presentar sus Schedules of Assets and Liabilities, Schedules of Executory Contracts and Unexpired Leases, y Statements of Financial Affairs.

Ambos temas, además de una autorización para rechazar la compra y el arriendo de aeronaves, serán vistos en la audiencia de fin de mes y también habrá un período de 16 días para recibir objeciones.