Solo resta que los representantes de la aerolínea chilena envíen la orden al Tribunal para conseguir finalmente el visto bueno. "La revisaremos y aprobaremos tan pronto como sea posible", dijo James L. Garrity.

Después de una semana intensa, de suspenso y largas jornadas de negociación, Latam Airlines consiguió este viernes que los principales objetores de su primera propuesta de financiamiento retiraran sus indicaciones ante el Tribunal de Quiebras de Nueva York, con lo que se abre la puerta a que finalmente sea aprobada una fórmula renegociada que cubre los US$ 2.450 millones.

En una audiencia de emergencia convocada ayer, y que comenzó a las 15:02 horas de Chile, el Juez James L. Garrity dijo "estar listo" para firmar y poner en curso los aportes vía Debtor-In-Possession (DIP, su sigla en inglés), que involucran a los actuales accionistas mayoritarios -sin contar con la familia Amaro de Brasil que se bajó como prestamista-, a Oaktree Capital Management y, como novedad, a las firmas inversionistas Jefferies Finance LLC y Knighthead Capital Management.

"Estoy listo para aprobar el financiamiento (...) y pido disculpas por el retraso en la ocasión previa. Estamos listos para seguir adelante con este proceso", apuntó Garrity.

Solo restaría la formalidad de la firma. Así pidió sólo que los representantes de Latam Airlines entreguen la orden final ante el Tribunal. "La revisaremos y aprobaremos tan pronto como sea posible", aseguró.

Con este nuevo paso, la parte deudora se abre camino para mantener sus operaciones y sus obligaciones en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, tras encontrarse al borde de la asfixia con niveles de caja en alrededor de US$ 960 millones.

Los detalles de la audiencia

La cita inició con la participación de la abogada de la parte deudora y socia de Cleary Gottlieb, Lisa Schweitzer, quien explicó cómo ha transcurrido el proceso hasta el momento y cómo se dieron las negociaciones para lograr una nueva propuesta de financiamiento.

"Los deudores lograron un acuerdo con las otras partes en cuestión -Oaktree , Jefferies y Knighthead- y se logró un compromiso por todo el monto necesario", dijo.

Y detalló los montos que serán aportados: "El Tramo A será por un monto de capital de hasta US$ 1.300 millones, de los cuales US$ 1.125 millones serán proporcionados por Oaktree Capital Management y US$ 175 millones por Knighthead, Jefferies".

"En cuanto al Tramo C -que será por un monto de hasta US$ 1.150 millones-, se recibirían US$ 750 millones por parte el grupo de accionistas de Latam compuesto por el Grupo Cueto, Grupo Eblen y Qatar Airways; US$ 250 millones por Knighthead, Jefferies; y US$ 150 millones de accionistas o acreedores de Latam, o nuevos inversionistas de la misma en caso de cumplirse ciertas condiciones", explicó.

La experta también hizo referencia a la declaración de uno de los asesores de Latam, PJT Partners, quien destacó que la situación apremia. Timothy Coleman declaró, en un documento, que la liquidez proyectada continuará reduciéndose en las próximas semanas, sin que haya señal de que el tráfico aéreo pueda retornar a los niveles previos a la pandemia en el futuro cercano, por lo que no hay garantía que la situación mejore en los próximos meses.

Esta moción, al no haber objeciones al respecto en la cita, fue aprobada.

Siete minutos después de iniciada la audiencia, Dechert LLP y Knighthead -en voz de sus abogados presentes- retiraron las objeciones que hasta ahora habían hecho a la primera propuesta de financiamiento y pidieron a Garrity el visto bueno a la nueva fórmula.

"Agradecemos todo el trabajo que hizo usted, señor Juez; la extensa explicación en su documento de 142 páginas; y el trabajo en conjunto con las partes. Pedimos el retiro de las objeciones y la aprobación", dijo -por ejemplo- Allan Brilliant, abogado de Dechert.

Así, sin más objeciones, el Juez aplaudió el trabajo hecho por todas las partes involucradas en este período y el hecho de que los deudores que tomaran en consideración sus anotaciones, específicamente en cuanto a la convertibilidad de la deuda en acciones. "Estoy listo para aprobar el financiamiento (...) y pido disculpas por el retraso en la ocasión previa. Estamos listos para seguir adelante", apuntó Garrity.

Ahora, queda en manos de Cleary Gottlieb de suscribir el documento final para la firma respectiva. "La revisaremos y aprobaremos tan pronto como sea posible", aseguró.