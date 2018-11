LATAM y American Airlines no van a la Suprema: aerolíneas no apelaron al fallo del TDLC que aprueba fusión de rutas

Industria

Enrique Cueto, explicó que "nuestra prioridad es tener la oportunidad de ofrecer los beneficios que este tipo de acuerdo traerá a los pasajeros lo antes posible".

Por medio de un comunicado, LAtam Airlines anunció que no apeló al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC), que aprobó los Joint Business Agreements (JBAs) entre LATAM y American Airlines e Internacional Airlines Group (IAG, el holding de British Airways e Iberia) respectivamente.

El CEO de la compañía chileno-brasileña, Enrique Cueto, explicó que "después de una evaluación, concluimos que nuestra prioridad es tener la oportunidad de ofrecer los beneficios que este tipo de acuerdo traerá a los pasajeros lo antes posible. Pese a que la mayoría de las siete medidas de mitigación propuestas por nosotros fueron modificadas y otras dos fueron agregadas y que las consideramos duras y exigentes, el fallo del Tribunal es netamente técnico y lo respetamos".

Agregó que "los JBAs existen en todo el mundo, aprobados por las distintas autoridades, y hay evidencia de los beneficios reales que ofrecen estos acuerdos en términos de más opciones de vuelos, más destinos sin escala, mejores conexiones y precios más convenientes. En una industria de redes, Chile no puede quedar fuera de esta tendencia".

En el escrito explican que esta clase de acuerdos se realizan de manera mundial, donde un 35% de los vuelos de largo alcance operan bajo JBAs y con presencia en los 20 países. Además, agregan que en " Estados Unidos, los vuelos operados bajo JBAs representan casi un 60% de todo el tráfico internacional de pasajeros y en Latinoamérica, ya existe un JBA entre México y Estados Unidos, y las principales aerolíneas de la región se encuentran trabajando en acuerdos de este tipo".

Pero no solo Latam Airlines tomó la decisión de no ir a la Suprema. Y es que desde American Airlines indicaron que ellos no recurrirán a ninguna instancia a apelar, por lo que aceptan el fallo.

Cabe recordar que ayer la Asociación Chilena de Empresas Turísticas (Achet), en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), apelaron a la resolución adoptada por el TDLC, para dejar sin efecto la autorización que la empresa consiguió para operar la fusión de rutas con American Airlines y el grupo IAG.