Lecheros de Los Ríos demandan a NotCo: “Pretende confundir para aprovechar la fama de otros”

Industria

La asociación Aproval acusó a la empresa liderada por Matías Muchnick de competencia desleal por su producto Not Milk. “Confunde e intenta aprovecharse de la leche, y luego -paralelamente- la desprestigia”, afirmó el gremio.

La Asociación Gremial de Productores de Leche de La Región de Los Ríos A.G. (Aproval) presentó una demanda en contra de la empresa The Not Company, a la que acusó de competencia desleal por su producto Not Milk.

También conocida como NotCo, la firma liderada por el chileno Matías Muchnick, se hizo conocida por su mayonesa a base de garbanzos. Luego, sumó varios productos con ingredientes vegetales que buscan asimilarse a los de origen animal, como Not Milk. “Sabe igual que tu leche de siempre, pero está hecha de plantas”, dice la empresa.

Precisamente sobre este último producto apuntó la acción judicial de Aproval, iniciada a fines del año pasado ante el 1º Juzgado Civil de Valdivia, que ya dio curso a la acción. El gremio sostuvo que NotCo presenta su producto como un sustituto de la leche mientras muestra, por diferentes vías, que este alimento sería pernicioso para la salud y que su producción contribuiría a la contaminación.

“Se presenta ante el público como un sustituto, un reemplazo de la leche -aprovechándose de las bondades y reputación de las que goza de dicho producto-, pero al mismo tiempo denosta a la leche como si se tratara de un alimento perjudicial para la salud y el medio ambiente, a diferencia de su producto Not Milk”, señaló la demanda del gremio lechero, asesorado por el estudio Coz Jofré & Blavi.

Y añadió: “La estrategia comercial de la demandada es clara: The Not Company SpA se aprovecha del prestigio de la leche confundiendo su producto con ésta, pero, al mismo tiempo, la descalifica en todo aquello que le sea posible precisamente para desviar clientela”.

A juicio del gremio -que aglutina a 150 productores de Los Ríos, región que concentra el 32% de la producción nacional de leche-, la estrategia comercial de la firma es constitutiva de actos de competencia desleal. “Persigue desviar clientela a través de un medio ilícito, contrario a las buenas costumbres y a la buena fe, como es aprovecharse de la reputación de un producto e injuriarlo a la vez, lo que ha perjudicado a nuestra representada y a los productores de la asociación”, dice la demanda.

Y agrega: “Si Not Milk quiere hacerse publicidad, que hable de su producto y de las bondades que podría o no tener, pero que no se dedique a, primero intentar confundirlo con la leche para sacar partido de su fama, y al mismo tiempo, la desprestigie o ridiculice por algunas de sus características que considera inferiores a las de su producto”.

Solicitudes

Ante la consulta de Diario Financiero, desde NotCo señalaron: “Hasta el momento no hemos sido notificados de esta demanda, por eso, lamentablemente, no podemos entregar mayores antecedentes”.

El gremio pidió a la justicia que la empresa demandada cese y se le prohíba el uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (tanto en el envase de su producto como en su publicidad) que contenga el nombre o expresión Not Milk o una vaca o cualquier figura propia de la industria lechera.

También solicitó que se le prohíba a NotCo realizar cualquier comparación o alusión a la leche, sea directa o indirectamente, de manera explícita o implícita, y -por último- que se remitan los antecedentes de este juicio al fiscal nacional económico, para la aplicación de una multa.

La startup chilena fue fundada en 2015 por Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora. Hace gala de utilizar un programa de inteligencia artificial -denominado “Giuseppe”- para preparar alimentos reemplazando los ingredientes de origen animal por vegetales, pero (como destaca la propia compañía) manteniendo su sabor original.

Su valorización se estima en US$ 300 millones, tras captar recursos de empresarios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien invirtió US$ 30 millones en la firma.

“Lejos de tratarse de un paladín de la alimentación sana, de un protector del medio ambiente, la realidad es que NotCo es una empresa que naturalmente persigue obtener utilidades y que, para lograrlo, pretende confundir sus productos para aprovechar la fama de otros (la leche en este caso), y al mismo tiempo, denostarlos y denigrarlos mediante sistemáticas campañas publicitarias. Ahí es donde radica el problema”, remató el gremio de los lecheros en su demanda.