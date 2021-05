Ley antimonopolio destaca entre los desafíos que enfrentaría Cencosud para comprar Éxito en Colombia

Industria

Mientras fuentes aseguran que podría ser una buena transacción, otras dicen que la firma del país cafetero tiene un tamaño extremadamente grande y está poco digitalizada.

“Contactos iniciales” tendría la dirección de la compañía chilena Cencosud, actualmente liderada por Heike Paulmann -hija del fundador Horst-, con sus pares del Grupo Éxito, la principal cadena de supermercados de Colombia.

Desde Brasil trascendió que Cencosud estaría interesado en adquirir la compañía del país cafetero para crecer en ese mercado tras adquirir los activos de Carrefour en 2012 y que, hasta ahora, no ha dado los resultados esperados.

Sobre la eventual transacción, la firma chilena dijo que no haría comentarios, mientras, desde el conglomerado colombiano se aseguró: “No hay conversaciones o discusiones en curso para vender el activo en Colombia en este momento”.

Sin embargo, y según dos altas fuentes conocedoras que pidieron reserva de su identidad, sí hay contactos firmes para hacer la compra. “Por ahora son solo contactos iniciales, ya que es una operación compleja por precio y por regulaciones de aprobación de la transacción en Colombia”, dijo una de las fuentes consultadas.

El tema ligado a la libre competencia sería el más sensible, pues, de llevarse a cabo la operación, se fusionarían el primer actor (Éxito) con el cuarto (Cencosud) del negocio de los supermercados de Colombia, lo que le daría a la firma controlada por la familia Paulmann una muy alta participación de mercado sobre el resto de los competidores.

Dado esto, dicen las fuentes consultadas, el negocio tendría que pasar por el cedazo de la ley antimonopolio de Colombia.

En cuanto al precio, el piso serían los US$ 1.525 millones que vale actualmente en bolsa la firma colombiana.

Pero, dicen conocedores de las tratativas, Cencosud está en condiciones de abordar con facilidad una operación de compra de este tipo.

La compañía prepagó deudas mediante la amortización de US$ 881 millones. Como consecuencia de esta importante reducción de pasivos, la firma obtuvo en 2020 el menor apalancamiento bruto de los últimos 10 años, al alcanzar un indicador de 3,7 veces su EBITDA ajustado.

Todo esto se vio reflejado en el cambio de la clasificación de riesgo de Fitch Ratings y de Moody’s, agencias que ratificaron la tendencia estable de sus perspectivas; Fitch en “BBB- Estable” y Moody’s en “Baa3 Estable”, a principios de marzo de este año.

A esto se suma que la compañía afina, para este año, la apertura a bolsa de una participación de su filial de supermercados en Brasil, con lo cual espera recaudar unos US$ 300 millones.

“Una eventual compra de Éxito le permitiría a Cencosud poder consolidar su presencia en un mercado que le ha resultado muy difícil desde la compra de Carrefour. Hoy, es una buena alternativa esta transacción porque los precios de las compañías en Colombia han bajado bastante y puede ser un deal de oportunidad”, indica un conocedor de las tratativas.

“Consolidar esta adquisición le daría a Cencosud dominancia en un mercado de mucho potencial, pero de presente muy difícil”, añade la misma fuente.

Otra fuente consultada, ex alto ejecutivo de Cencosud, es mucho más crítico. Si bien dice de entrada que puede que no tenga toda la información del potencial negocio sobre la mesa, destaca que la compañía colombiana es una empresa gigantesca, con grandes tiendas físicas. “Tiene exceso de metros cuadrados de superficie de venta, no es una compañía digitalizada; es de la vieja escuela”, sostuvo.

Los hitos y las cifras de la compañía en la mira

Una alta presencia podría adquirir Cencosud en el mercado de Colombia de concretarse una eventual toma de control del Grupo Éxito.

En efecto, el holding ligado al empresario Horst Paulmann cuenta actualmente con 107 locales en ese país (93 de ellos corresponden a supermercados), mientras que la cadena colombiana tiene un total de 513 establecimientos en ese país.

La historia de Grupo Éxito comenzó como la de una empresa de fabricación y venta de textiles, pero con el tiempo ese negocio original se fue diversificando hasta llegar a convertirse en uno de los mayores actores de la industria supermercadista local.

Parte importante de este desarrollo se entiende por la entrada de la compañía francesa Casino. En 1999, la empresa gala adquiere el 25% de las acciones de Almacenes Éxito. Y unos años más tarde, Casino obtendría la mayoría accionaria de la colombiana.

De esta manera, Grupo Éxito comenzó a diversificar su operación dentro de Colombia y a adquirir nuevas marcas, así como a expandirse internacionalmente hacia Uruguay y posteriormente a Argentina. En medio de este proceso, el grupo además diversificó su operación al inaugurar su primer centro comercial Viva en su país de origen.

Posteriormente, la empresa concretó hace dos años un movimiento que marcó su operación. En 2019 se llevó a cabo la venta de la participación indirecta de la compañía en Grupo Pão de Açúcar de Brasil, "dentro del proyecto de simplificación de la estructura corporativa llevada a cabo por la casa matriz Casino, Guichard-Perrachon en Latinoamérica", señala la empresa en su plataforma oficial.

De esta manera, la participación actual de GPA en Grupo Éxito es de un 91,57% de la propiedad.