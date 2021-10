Licitación de pasaportes: FNE asegura que el diseño competitivo no ha sido cuestionado

Industria

Diputados de la Comisión de Economía cuestionan que la empresa ganadora del proceso, la china Aisino, tenga ventaja competitiva al ser estatal. El fiscal económico aseguró que no tienen la atribución de cuestionar el origen de los licitantes.

La licitación de cédulas y pasaportes ya definió que el ganador era el consorcio liderado por la empresa china Aisino, pero el proceso sigue dando que hablar. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados citó al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, para analizar el diseño competitivo de la licitación.



Riesco aseguró que desde que Contraloría tomó razón de las bases del concurso en junio del año pasado, no han recibido ningún cuestionamiento de la licitación.

"A diferencia de lo que ocurrió en el proceso licitatorio anterior, que se inició en 2007, en esta ocasión la licitación de pasaportes no ha sido conocida por la institucionalidad de libre competencia del país, al menos hasta el momento no ha sido conocida ni por la FNE ni por el TDLC", sostuvo.



Recalcó que "a la fecha nadie ha cuestionado que las bases de licitación de carnet y pasaportes contenían requisitos o exigencias que limitaban injustificadamente la libre competencia".



Postuló que la ausencia de presentaciones a las autoridades puede deberse a que en la licitación participaron seis oferentes, un número elevado si se considera que en 25% de las licitaciones públicas hay tan sólo un oferente y en 55% de las licitaciones públicas hay 3 o menos oferentes.



Durante la sesión, el diputado Jaime Naranjo planteó que Aisino tendría ventaja competitiva al ser una empresa estatal china, ya que puede estar recibiendo subsidios. Ante eso, Riesco respondió que en el caso de la adquisición de CGE por parte de la china State Grid, también se trató el tema y que en esa oportunidad señaló que no es atribución de la FNE cuestionar el origen de las inversiones.



"La nacionalidad de las empresas que participan en nuestro mercado como la naturaleza de la inversión, si es privada o pública, si bien puede ser un tema preocupante desde la perspectiva geopolítica y de la seguridad nacional, dependiendo del mercado que se produzca esa inversión, eso está fuera del mercado de las atribuciones de la FNE", sostuvo.



Además agregó que desconoce que Aisino reciba subsidios por parte del Estado chino.



Otro tema que cuestionaron los diputados fue que en la licitación se priorizó la oferta económica sobre la técnica. Ante eso, el fiscal nacional económico respondió que "desconocemos por qué el Registro Civil aumentó el factor económico, pero la FNE se preocupa de la eficiencia de los procesos licitatorios y el Estado pueda comprar lo más barato posible cuando efectúa estas licitaciones y esto se traduzca en beneficios para los consumidores".

"En ese sentido la FNE y el TDLC cuando ha revisado procesos siempre ha instado a los licitantes para otorgarle el mayor porcentaje posible al factor económico, pero en principio para que el factor sea lo más objetivo posible", sostuvo.



Comentó que ese objetivo en esta licitación se cumple, ya que van a disminuir los valores de los pasaportes y las cédulas de identidad.