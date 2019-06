¡Llegó el día!: Grupo chino Joyvio lanzará mañana OPA por hasta el 100% de Australis Seafoods

Industria

El monto de la operación por el total de acciones de la compañía asciende a US$ 921,6 millones.

La oferta –que será administrada por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa– tendrá un plazo de duración de un mes hasta el próximo viernes 26 de julio . A partir de un precio a pagar de US$ 0,1350228883635537 por cada acción de Australis, en el caso de que la OPA finalice con la adquisición del total de las acciones de la compañía (6.825.687.194) el monto global de esta transacción asciende a US$ 921.624.000.

[an error occurred while processing the directive]