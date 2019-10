Los capítulos desconocidos del debate en torno al presupuesto del Transantiago

Industria

En agosto, en Valparaíso, la ministra de Transportes sinceró la necesidad de contar con todos los recursos a los que por ley puede acceder el sistema de transportes capitalino, lo que derivó en una serie de negociaciones con Dipres que terminaron inyectando $ 22.000 millones.

Fueron varias las señales que se dieron de que los costos del Transantiago estaban al alza, los que se tradujeron en que el 4 de octubre se anunciara un aumento en la tarifa del Metro, situándose además como el detonante de las fuertes movilizaciones que desde el viernes 18 se dan en Santiago y luego en otras ciudades del país, una crisis de la cual no se tenía registro.

En la industria sitúan en enero de este año un punto clave de esta historia, cuando se inauguró la línea 3 de Metro, complementando la línea 6 que se había abierto casi un año antes. Esto, porque dada la estructura financiera del sistema de transportes capitalino, hacía evidente -dicen fuentes del sector- que se requerirían más recursos durante el año, a raíz del efecto que tendría absorber el costo que se le atribuye a los mayores transbordos que tendría la red desde ese entonces.

Pero un episodio que cobró especial fuerza en estos últimos días, a raíz de los trascendidos que han circulado respecto de si el Ministerio de Transportes pidió recursos adicionales para enfrentar el alza en costos del sistema, se produjo a mediados de agosto, en Valparaíso.

Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones

El 13 agosto, en la Quinta Subcomisión de Presupuestos, presidida por el senador Juan Pablo Letelier, se revisaron los avances de la ejecución del Ministerio de Transportes y de Telecomunicaciones (MTT), dedicando una parte importante del tiempo a discutir sobre los fondos para el Transantiago.

Ahí, la ministra Gloria Hutt entregó la primera pista del problema que se estaba generando cuando manifestó que no tenía disponibilidad del monto total del subsidio que está fijado por ley. La cartera tenía autorizado en el presupuesto del 2019 del orden de $ 574.500 millones, unos $ 15.700 millones menos que el tope legal al que podría acceder.

Aunque no fue clara de por qué requería todos los recursos, fue insistente en que eran necesarios. Año a año, la Dipres -que tenía un encargado sectorial en la sala- autoriza para esta partida un monto menor al tope, básicamente para dar espacio a la gestión del gasto, aunque eso no ha impedido que se acceda a mayores montos cuando es necesario.

Rodrigo Cerda, Director de Presupuestos.

En esa reunión, Hutt señaló que no había solicitado acceder al 10% de emergencia que considera la legislación. Según algunas fuentes de gobierno, no hay un oficio entre el ministerio y la Dipres donde se formalice acceder a esos fondos, no obstante habrían habido conversaciones informales en ese sentido, lo que habría permitido detener el alza de $ 30 en el Metro que desencadenó las protestas.

Sin embargo, las conversaciones con Dipres siguieron hasta que en octubre el organismo de Teatinos 120 entregó los $ 15.700 millones que estaban pendientes, a los que se sumaron más de $ 6.000 millones que provenían de reasignaciones presupuestarias, datos que tuvo el Panel de Expertos del Transporte Público para definir el reajuste de tarifas, la segunda que hace este año, después que el 25 de enero hubiera una primera alza.

En la industria ven como clave haber accedido a esos recursos.

Esto, porque -explican- el 10% de emergencia equivale a cerca de US$ 70 millones, pero el monto comprometido para que el Presidente pudiera congelar las tarifas este año fue solo de US$ 5 millones ($ 3.500 millones).

Aunque en la Dipres y en Transportes prefieren no hacer comentario, parte del conflicto saltó nuevamente a la luz el lunes 21 de octubre. Esto, porque en la comisión de Hacienda del Senado donde se analizaba el proyecto para detener el alza del Metro, el senador Letelier recordó los desencuentros, señalando que Dipres era responsable del alza de tarifas, ya que Transportes había “sincerado” las cifras de su gestión en agosto.

“Quedaron en evidencia las discrepancias entre Dipres y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). No le entregaron los recursos a tiempo para poder llegar a otra solución, donde probablemente el Panel de Expertos habría definido un alza menor”, dijo el senador del PS.

Dipres se defendió y recalcó que había inyectado recursos por sobre el techo de la ley y incluso para 2020 contempla un presupuesto de $ 589.542 millones. ¿Será suficiente para mantener las tarifas el próximo año? Eso se verá a medida que avance el año, pero al menos ahora el Presidente contará con la herramienta para tomar una decisión política respecto a la recomendación técnica.