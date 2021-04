Los detalles del plan de reorganización que ingresó Gildemeister bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos

Industria

La deuda de la compañía ligada a Ricardo Lessman es de US$ 566 millones, y está liderada por Elliot Management. El plan contempla un financiamiento adicional por parte de los bonistas, por casi US$ 24 millones.

Después de anunciar su ingreso al Capítulo 11 bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Automotores Gildemeister se registró a medianoche en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para llevar a cabo su reorganización, que coincide ser la misma sede donde Enjoy y Latam Airlines han llevado sus respectivos procesos.

Esta acción permitió conocer el estado financiero de la compañía ligada al empresario Ricardo Lessman, con obligaciones por US$ 566 millones, donde US$ 509 millones representan el capital pendiente y el resto son parte de los intereses devengados y no pagados.

Según los documentos que constan en el expediente, el grueso de la deuda son US$ 403 millones liderados por el acreedor Elliot Management -uno de los mayores fondos de inversión del mundo-, pero para completar toda la cifra también están presentes Tanner Servicios Financieros, Eurocapital, Automotores Gildemeister Perú, Factotal y Banco de Chile.

Para este proceso, al igual que Latam, la empresa contrató al estudio legal Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP -conocida como Cleary Gottlieb-, que figura como representante del "Consejo de deudores".

El detalle del plan

Ahora bien, a diferencia de las otras compañías que llevan sus proceso en NY, la automotriz llega a la Corte con un plan de reorganización ya estipulado y aprobado por sus accionistas, lo que debería facilitarle el camino y hacerlo expedito. En los primeros documentos presentados ante el Tribunal, Gildemeister –ya bajo la figura de Deudor en Posesión (DIP, su sigla en inglés)- plantea la siguiente estructura, con una serie de operaciones a cumplir por fases.

La idea, describe, es que "después de dar efecto a las siguientes transacciones contempladas por la RSA (sigla en inglés del acuerdo de reestructuración) y el plan, los deudores surgirán del Capítulo 11 apropiadamente capitalizados para respaldar sus necesidades comerciales emergentes y futuras".

El proceso contempla un financiamiento DIP de los bonistas, el que totalizará US$ 23,6 millones. Este contempla tres tramos con los que se eliminarán las series de acciones que estipuladas en la actualidad para simplificar la estructura corporativa. El primero es el llamado "tramo senior" de bonos garantizados por unos US$ 509 millones que, según fuentes cercanas al proceso, tienen fecha de vencimiento y se reemplazan por otros dos.

De ahí surgen el "tramo junior" de pagarés garantizados por unos US$ 229 millones y el "tramo subordinado" de las obligaciones negociables no garantizadas, por alrededor de US$ 111 millones. El saldo resultante se va a convertir en capital de una nueva sociedad con sede en Estados Unidos que será creada al final del proceso.

Esta nueva "holdco" -como es denominada en el documento- estará liderada por Ricardo Lessman, actual CEO de la firma. Y, en pararelo, se creará una segunda sociedad, con sede en Chile, que en conjunto, pasarán a controlar Gildemeister.

Así, detalla el dossier, "se constituirá una sociedad controladora estructurada como una sociedad por acciones conforme a las leyes de Chile ('Chile Holdco' y junto con los Deudores Reorganizados, el 'Negocio Reorganizado')". Y, agrega, "luego de la implementación de las transacciones de reestructuración en la fecha de vigencia del plan, Chile Holdco mantendrá todas las participaciones accionarias en Gildemeister Reorganizado desde y después" de vigente la reorganización.

La lista de acreedores

Además de Elliot y los otros actores, se desprende una segunda lista de acreedores, que constituyen a los 30 reclamos no garantizados más grandes.

De acuerdo a la información de los documentos en esta nómina no hay "ninguna persona o entidad que sea privilegiada". Algunos de las organizaciones nombradas son Bank of New York Mellon, Hyundai Corporation, China National Heavy Duty Truck Corp., Finance Department of Belo Horizonte, entre otros, además estudios de abogados y partes ligadas al sector automovilístico.

Dentro de la radiografía de la empresa, se graficó la estrucutura societaria de Automotores Gildemeister. La participación está dividida entre Elliot International, Global Holding Enterprises, Maples Trustee Services (Cayman) Limited, Minvest, MMI 110 Investment Holdings Designated Activity Company, The Liverpool Limited Partnership y World Internacional Investments Corporations.

En el acta de la junta extraordinaria de accionistas realizada el viernes pasado, se elaboró un documento para la petición de votos a los acreedores, luego de alcanzar el 72,5% del visto bueno de los tenedores de bono. La idea es convencer al resto de sumarse a la iniciativa. En ese mismo escrito se detalla la aprobación de un crédito DIP, por casi US$ 24 millones, que será financiado por sus propios bonistas.

"En relación con el inicio de un procedimiento bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code, se autoriza a negociar, ejecutar y entregar un contrato de crédito (DIP Credit Agreement) consistente con el DIP Term Sheet que se adjunta como Anexo 11", sostiene el acta.