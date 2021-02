Los hitos del 5G: En 18 meses el 88% de las capitales regionales contará con esta tecnología

Industria

Además de la recaudación fiscal histórica, las empresas del sector deberán pagar US$ 83 millones por la frecuencia, cifra que actualmente es de US$ 16,2 millones.

A partir de mayo, las empresas adjudicatarias del espectro otorgado durante la licitación 5G comenzarán sus despliegues para que, en un lapso de tres años, esté en funcionamiento la tecnología.

Pero, antes, deben cumplirse varios requerimientos que van de la mano de los proyectos técnicos que los postulantes -Entel, Movistar y WOM- presentaron al definir sus compromisos de inversiones y plazos específicos de cada instalación, según la banda respectiva.

En ese sentido, uno de los primeros hitos es la conexión del 100% de los hospitales de cabecera -tanto provinciales como regionales- en los primeros 12 meses después de la adjudicación de las bandas.

En paralelo, a los 18 meses de tener en sus manos el espectro, WOM -dueña de la banda de 700 MHz- deberá tener el 100% de las localidades rurales conectadas, que son parte de las contraprestaciones de dicho espectro, donde se calcula una población de 322.000 habitantes por cada zona, en 9.170 km a lo largo de Chile.

En tanto, este mismo operador, junto a Entel y Movistar -los otros ganadores de la frecuencia 3,5 GHz- deberán conectar en ese período además a 199 hospitales; 24 ministerios; 16 intendencias; 16 capitales regionales y 56 capitales provinciales; además de otras zonas de interés. Entre estas están 17 aeropuertos, 12 centros de interés público, 28 instituciones de educación superior y 23 puertos marítimos.

Otro aspecto que se aseguró durante el proceso fue la calidad del servicio por cada macrobanda. En el caso de la 700 MHz y AWS, que ganó WOM, deberá como mínimo conectar a los usuarios con LTE advanced Pro de 18 Mbps. Mientras que para los vencedores del espectro de 3,5 GHz se comprometió una velocidad de 45 Mbps; y finalmente en la milimétrica de 2,6 GHz este índice deberá ser de 360 Mbps.

Inversión proyectada

De acuerdo a un informe consolidado de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, año a año la industria móvil invierte US$ 900 millones, que representa el 60% del monto total del sector. En bruto, la titular, Pamela Gidi anunció que las inversiones 5G van a significar unos US$ 4.000 millones en los próximos cinco años para cumplir los requerimientos técnicos de los actuales concursos, más el despliegue comercial de los mismos. Eso significará que al menos en tres años habrá un despliegue mínimo de 6.500 nuevas antenas.

Adicionalmente, se debe considerar que el valor presente de los futuros pagos por los derechos de uso de este nuevo espectro concesionario por un plazo de 30 años, asciende a US$ 83 millones, lo que incluye una tasa de descuento real de 6%, con flujos anuales equivalentes de US$ 6,7 millones una vez concretados los despliegues de antenas, según los proyectos técnicos de cada operador. Para entender el nivel de incremento de lo que percibirá Subtel, como referencia, el valor actual de la tarifa es de US$ 16,2 millones. Un hecho a destacar fue la recaudación fiscal de la licitación 5G, que fue de US$ 453 millones, lo que representa 6,4 veces más que el acumulado histórico obtenido de US$ 70,8 millones.