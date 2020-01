Luksic pide más espacios para independientes en organismo que podría dar forma a nueva constitución

Industria

El empresario enfatizó que de cara al órgano que eventualmente redactará la nueva carta fundamental, es clave dar más oportunidades para que los ciudadanos puedan competir sin ser obligados a militar en un partido o inscribirse en un pacto.

A menos de cuatro meses del plebiscito donde la ciudadanía deberá decidir si está de acuerdo con iniciar un proceso para generar una nueva Constitución y el mecanismo para emprender esta tarea, el empresario Andrónico Luksic se refirió a este referéndum, instalando sus dudas sobre el sistema con el que -eventualmente- se debería escoger a los integrantes de una convención.

Según planteó Luksic en una columna de opinión publicada hoy en el diario El Mercurio, mientras los líderes políticos y la opinión pública se comienzan a definir entre aprobar o rechazar la idea de proponer una nueva Constitución, algunos en los últimos días se han declarado en reflexión por el clima de violencia y desorden público que se ha impuesto en las calles y que siembra inquietud sobre si el proceso constituyente podrá efectuarse en forma pacífica.

Pero, aunque los políticos han propuesto diferentes fórmulas para conformar la instancia que debiera proponer una nueva Carta Fundamental, "la discusión se ha centrado en la paridad de género y en reservar escaños para los pueblos originarios, temas que son relevantes, pero ha quedado rezagado el debate sobre la necesidad de asegurar la participación de los independientes, que según todas las encuestas, son la gran mayoría de los chilenos".

El presidente de Quiñenco asegura que la premisa acordada es que se debe aplicar el mismo sistema electoral que corre para la elección de diputados. Sin embargo, puntualiza que "si se llega a realizar una Convención Constitucional o Mixta, estraremos escogiendo a los integrantes de una instancia inédita en nuestra historia".

"Parece clave, por tanto, otorgar más oportunidades para que los independientes puedan competir, no con escaños reservados, pero sí con condiciones mínimas para participar sin ser obligados a militar en un partido o inscribirse en un pacto", dice.

Si bien indica que es legítimo y respetable que haya candidatos a la eventual Convención que sean políticos profesionales, militantes y exautoridades, estima que en medio de una crisis de confianza en las instituciones, "podría resultar contraproducente convertir esa instancia totalmente nueva en una especia de Congreso paralelo".

Para Luksic, si corren las mismas reglas de la elección de diputados, "es muy difícil que un postulante ajeno a los partidos pueda ser elegido fuera de pacto". "´¿Qué garantías tendría un independiente para competir? Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema de la franja de TV para dar espacios a quienes no son parte de una colectividad? ¿Cómo evitar que el sistema electoral deje fuera de una eventual Convención a personas con ganas de aportar, pero que no quieren renunciar a su autonomía ni formar por un partido?", se pregunta el empresario en su escrito.

Y agrega: "No soy un experto electoral ni pretendo serlo. Simplemente, como ciudadano, me parece importante que los actuales legisladores abran las puertas de esa eventual convención a independientes que no hayan competido antes en elecciones ni pretendan postular a otros cargos públicos en el futuro, pero sí aspiren a ser parte de la discusión de una nueva Carta Fundamental".

Asimismo, propone que sería un aporte a la transparencia del proceso que esas reglas estén claramente establecidas antes de que cada una de las personas deba votar en el plebiscito en abril.