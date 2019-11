Industria

La mayoría de los Mallpaza y el Costanera Center se mantenían sin operar, pero en la última jornada hábil de la semana decidieron normalizar sus operaciones.

El estallido social que se inició el 18 de octubre tras el alza de las tarifas de metro y la posterior ola de saqueos, incendios y daños, sigue provocando incertidumbre en el sector comercio, pero la aparente traquilidad que reinó ayer en la ciudad de Santiago, llenó de optimismo a las cadenas de centros comerciales que tenían sus puertas cerradas.

Para proteger la seguridad de sus colaboradores y visitantes, y evitar daños, los malls de la ciudad capital evaluaron día a día las aperturas.

En los últimos días, algunos operadores comenzaron a normalizar sus horarios, como fue el caso de Parque Arauco Kennedy, que opera desde el sábado pasado, marcando la tónica a nivel de la industria, en la cual un total de 18 malls reabrieron sus puertas.

Por el contrario, otros ocho centros comerciales seguían cerrados, como es el caso de los Mallplaza de la Región Metropolitana -a excepción de Los Domínicos- y uno de los centros comerciales más importantes e icónicos de Cencosud: el Costanera Center.

Este último había anunciado que mantendría sus puertas cerradas, pero este viernes informó su reapertura, aunque el estacionamiento 'no estará disponible'. Tambien los siete centros comerciales de Mallplaza normalizaron sus operaciones.

Fuentes cercanas al retailer de Horst Paulmann habían señalado previamente que el mall ubicado en Providencia -que recibe casi 4 millones de visitas al mes- había decidido mantenerse cerrado por seguridad y resguardo de clientes y colaboradores.

Por su parte, y salvo cierres el lunes y martes de la semana pasada, la torre del Costanera Center ha mantenido el acceso a sus áreas de oficinas, dando la opción a los trabajadores de usar el estacionamiento sin cobro para aliviar los problemas de transporte.

¿Qué pasará con los locatarios?

El cierre de los centros comerciales por una semana en la mayoría de los casos, ha afectado las ventas de los locatarios, ya sea de las tiendas ancla relacionadas como París y Falabella, como de los establecimientos ligados a terceros operadores.

Trascendió que, hasta el cierre de esta edición, los grupos Marina (que tiene los mall Marina Arauco, Independencia y Curicó), Mallplaza y Parque Arauco han avisado a sus locatarios que no les cobrarán arriendo ni fondo promocional por los días que tuvieron que estar cerrados.

Fuentes cercanas al proceso añadieron que en el cálculo de lo anterior no sólo se toman en cuenta los días cerrados, sino que también incluirá a aquellos que estuvieron abiertos algunas horas. Esto, porque en los primeros días de la emergencia, firmas como Cencosud, Mallplaza y Falabella dieron la opción a sus colaboradores de cerrar las tiendas anticipadamente para facilitar el regreso a sus hogares.

No obstante, aún no se ha comunicado ni detallado los descuentos, dado que algunos centros continúan con horarios reducidos o sin funcionar. La principal razón es la seguridad, ya que siguen apareciendo amenazas por redes sociales y porque las compañías consideran que aún no existe un escenario completamente seguro.

