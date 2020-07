Industria

Familias Cueto, Amaro y Eblen, junto con Qatar, accedieron a bajar el premio que recibirán si cambian deuda por acciones, algo que ahora será decisión de la empresa.

Con unos minutos de retraso, cerca de las 10:15 horas comenzó el primero de tres días de audiencia para definirá el mecanismo de financiamiento para que Latam Airlines pueda afrontar el proceso de reorganización en Estados Unidos, donde se busca recaudar del orden de US$ 2.450 millones a través del denominado Debtor in Possession (DIP).

La empresa estructuró el DIP en tres tramos: el A, para organizaciones financieras en general; el B, para aportes estatales -los que hasta el minuto no han llegado-, y el C, para los accionistas.

A los pocos minutos de iniciarse, la defensa de Latam -comandada por el estudio Cleary Gottlieb en EEUU- solicitó hacer receso de una hora, a raíz de dos enmiendas a sus propuestas originales de financiamiento que presentaron anoche tanto los accionistas de la empresa -la familias Cueto y Amaro con Qatar- y el fondo Jefferies.

Esto anticipa que la batalla por esos recursos será fuerte en los próximos días. En el tramo C del DIP, los accionistas de Latam ya tienen comprometidos US$ 900 millones, a los que se podrían sumar otros US$ 250 millones. El fondo de Jefferies, impulsado por bonistas, implicaba aportar solo US$ 900 millones.

Por el lado de los accionistas de Latam, su propuesta tiene dos cambios relevantes. Uno, es que será la empresa -y no ellos- quienes decidirán si el pago de estos fondos se hace mediante la posibilidad de cambio de acciones y, segundo, que el premio para esta opción se bajó de 32% a 20%.

Este había sido uno de los puntos más cuestionados de la propuesta, dada la ventaja que implicaba para los titulares de acciones que aportaban recursos.

Además, ayer por Oaktree -fondo que está dispuesto a invertir US$ 1.300 millones en el tramo A del DIP- hizo ver que su oferta está sobre la mesa si es que el tramo C lo entregan accionistas de largo plazo. Si no fueran ellos, esto se podría caer.

En el caso de Jefferies, complementó su propuesta, sumando oficialmente a Knighthead Capital Management.

La diferencia entre ambas propuestas, además de las condiciones, es que en uno se podrían recaudar US$ 1.150 millones (hay un cupo de US$ 250 millones adicionales para accionistas de la empresa) y en el de los fondos que salieron a competir US$ 900 millones.

Luego del receso de poco más de una hora, a las 11:21 horas se reanudó la audiencia, pero las partes del proceso pidieron tener una cita off the record (privada) con el juez para discutir algunos puntos. Ante eso, Delta pidió conocer los temas que se abordarían y que pudieran estar presentes las partes involucradas.

Entre otros participantes, estarán: consejeros para el Comité de Acreedores no garantizados de Latam, Oaktree Capital Management, Knighthead Capital Management, el Grupo Ad Hoc de Bonistas y Delta.

La cita privada se extendió por cerca de una hora y tras ella el juez determinó que las audiencias se retomarán mañana. Esto, partiendo con una conferencia privada con la Corte a las 9:15 horas, para pasar a una instancia abierta a partir de las 10:00 horas.

Los encuentros se extenderán hasta el jueves de ser necesario, aunque el juez dio a entender que si es que hay demasiadas objeciones y no se resuelven, procederán a tomarse el viernes.