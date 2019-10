Metro precisa que daños superan los US$ 200 millones

Industria

"Cuando tengamos toda la información podremos tener unan idea clara de los plazos y los niveles de inversión para ver cuando podemos volver a poner en pie el Metro", dijo el presidente del Metro, Louis de Grange.

Insistió en que no puede dar fechas de reapertura debido a que "lo estamos analizando las fechas de aperturas las líneas y los niveles de operación, esperamos tener hoy antecedentes al respecto y se los comunicaremos a la brevedad",

El presidente del Metro, Louis de Grange, señaló al término de la reunión de emergencia sostenida en La Moneda con el Presidente Piñera, que los cálculos preliminares por los daños ocasionados en el tren subterráneo se estiman en "cientos de millones de dólares" y que por el momento no puede dar una fecha de reapertura del sistema de transporte.

En una conferencia en la que se dieron detalles de los daños a Metro producto de las manifestaciones, el ejecutivo indicó que los perjuicios "superan largamente los US$ 200 millones".

