Ministerio de Transportes designa a Jorge Hermann como nuevo integrante del Panel de Expertos

Industria

El nombramiento se da luego de que venciera el período de Juan Enrique Coeymans tras más de 10 años en el cargo.

Varios cambios se dieron a conocer en la conformación del Panel de Expertos que fija las tarifas del transporte público. A través de una resolución en el Diario Oficial, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó este jueves la designación de Jorge Hermann como integrante titular y a Luis Ignacio Rizzi como suplente. Ambos fueron nombrados en sus respectivos cargos por un período de seis años.

El nuevo reordenamiento se da luego de que el período del presidente de la instancia, Juan Enrique Coeymans, venciera el 29 de enero de este año tras más de 10 años en el Panel de Expertos. Por esto, se inició el proceso de designación de un nuevo integrante tanto titular como suplente.

Hermann es ingeniero Comercial y magíster en Economía de la U. de Chile, exjefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Además, es jefe de la División de Estudios del Ministerio del Trabajo, para apoyar técnicamente en el desarrollo de la agenda laboral del Gobierno.

Este viernes el Panel de Expertos tendrá su reunión mensual donde Hermann asumirá oficialmente su nuevo rol. Sin embargo, se espera que en la cita se defina además el nombre de quien presidirá la instancia tras la salida de Coeymans.

Coeymans decidió no renovar su cargo y negó que su abstención a un tercer período se relacionara con los dichos que expresó días previos a la oleada de movilizaciones sociales a raíz del alza en las tarifas del Metro cuando sostuvo que "cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta".

"Esto yo lo decidí mucho antes de que sucedieran todos los acontecimientos desastrosos de octubre hasta ahora. Avisé a los decanos que no me colocaran, que no iba a ir", aseguró en su minuto a La Tercera frente a la decisión de no repostularse.

El Panel de Expertos está conformado por tres integrantes titulares, dos de los cuales fueron designados por el MTT, a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública. Mientras, el tercer integrante también es designado por la cartera a partir de una terna sugerida por los decanos de las Facultades de Ingeniería y de las Facultades de Economía y Administración de las universidades que se encuentran acreditadas.