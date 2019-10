MTT no aplazará puesta en marcha de Líneas 7, 8 y 9 y buscará financiamiento para reconstruir los tramos destruidos

Industria

Además dijo que acelerará ingreso de modificación a la ley de subsidio, lo que vendrá acompañado con un trabajo intenso con los consejos regionales para intensificar el gasto en transporte público.

"Es evidente que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) pasó de ser una cartera técnica a una de gran impacto social", con estas palabras la titular, Gloria Hutt, anunció esta mañana los futuros cambios que habrán en su gestión donde el eje central será la reposición del sistema de Metro junto con acelerar la modificación de la ley de subsidio en Santiago y regiones.

Por esta razón, la ministra manifestó que uno de sus compromisos iniciales será recuperar el ritmo de trabajo con el que ha desplegado sus proyectos hasta la fecha, dado que "no es capricho traer buses nuevos de alto estándar, ese es un mensaje de bienestar que ha sido valorado por las personas".

En el caso de las reconstrucciones de Metro, Gloria Hutt, puso énfasis en que el ministerio pondrá sus esfuerzos en mantener los plazos originales del despliegue de las Líneas en carpeta 7, 8 y 9, pese a que a éstos se sumarán a levantar los tramos destruidos durante la ola de manifestaciones de esta semana, donde se totaliza una inversión de US$ 350 millones.

"Los tramos 7, 8 y 9 son los más cercanos en realizarse y tienen un compromiso financiero. Por esta razón, tenemos que hacer nueva planificación, pensando en no sacrificar los avances de estas líneas. No es un capricho el que deban construirse ahora, es porque dada la demanda y carga prevista es necesario avanzar. El desafío más grande en el corto plazo es definir la estructura de financiamiento para mantener las nuevas líneas y reconstruir las que son urgentes".

Sobre la puesta en marcha de los actuales recorridos evitó hacer un balance, dado que pese a que abrieron las líneas 3 y 6, ésta última tuvo que ser cerrada a medio día. "Yo prefiero no anticiparme, porque para abrir una nueva línea se necesita una serie de requisitos como la capacidad técnica y de seguridad. Entonces para la apertura de nuevos tramos necesitamos esos mínimos también", dijo.

Para la ministra los sucesos de los últimos días significaron una profunda autocrítica sobre cómo se desenvuelto el sistema en los últimos años, ya que no existían herramientas claras para poder frenar alzas en los distintos sectores como eléctrico o de transportes. "Quien no haga una autocrítica, está en un error", dijo y añadió que lo que corresponde es responder al "potente mensaje" que envían los ciudadanos: "si no somos capaces de recoger ese mensaje, no estamos haciendo lo que debemos hacer como gobierno".

Mejoras a la ley de subsidio

Entre risas la ministra Gloria Hutt dijo que uno de sus favoritos y centrales es la modificación a la ley de subsidio, dado que a su juicio hay una importante cantidad de recursos que podrán ser redistribuidos y mejorar la calidad de transportes tanto en Santiago como en regiones.

"Una modificación urgente es que los consejos regionales es que prioricen los recursos al transporte público, ya que actualmente no ocurre. Ese es el contundente mensaje que han dado las personas. Existen camino de respuesta a la gente que son objetivos, controlados. Si me preguntan por donde tengo que partir es por eso", dijo la titular.

Por eso, una de las urgencias será introducir el proyecto de ley de modificación de subsidio, lo que se sumará en el corto plazo a intensificar las gestiones en las regiones para que el destino de los fondos vaya al transporte público. Si bien, Gloria Hutt, no dio plazos sobre cuando cuanto ingresará la moción, explicó que sí o sí habrá cambios para los fondos en regiones.