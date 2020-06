Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte XIII): Alibaba contratará a 5.000 empleados para su división en la nube

Industria

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Martes 09.06

Alibaba contratará a 5.000 empleados para su división en la nube

Alibaba, el conglomerado tecnológico chino, reclutará a 5.000 empleados para su división en la nube desde ahora hasta finales de año, a medida que la crisis del coronavirus alimente la demanda de su software comercial.

"El viaje de transformación digital para las empresas en China, que se esperaba que tomara de tres a cinco años, ahora se acelerará para completarse dentro de un año", dijo Jeff Zhang, presidente de Alibaba Cloud Intelligence.

Alibaba ya es uno de los principales proveedores de servicios en la nube del mundo y la creación de 5.000 nuevos empleos a nivel mundial sigue a su anuncio en abril de que gastará US$ 28 mil millones en los próximos tres años en servicios en la nube.

La división en la nube de Alibaba es su negocio de más rápido crecimiento, sin embargo, aún no es rentable.

Los roles, que se agregarán entre ahora y el final del año financiero, estarán en áreas que incluyen redes, bases de datos, servidores, chips e inteligencia artificial, dijo la compañía.

El negocio en la nube de Alibaba y otras herramientas ya han recibido un impulso del brote. Ding Talk, una aplicación de chat utilizada en escuelas y negocios, informó un aumento en el uso con estudiantes y empleados obligados a permanecer en sus hogares en China.

La compañía está tratando de hacer crecer su negocio en Asia-Pacífico, donde muchos países tienen grandes extensiones de sus poblaciones que aún trabajan desde su hogar en un intento por contener la propagación del virus.

Los acuerdos de préstamo de Tiffany complican el acuerdo de LMVH

Tiffany ha llegado a un acuerdo con los prestamistas para enmendar sus convenios de deuda, lo que complica aún más la capacidad del conglomerado de lujo LVMH para renegociar un acuerdo alcanzado antes de la pandemia de comprar al joyero estadounidense por US$ 16.200 millones.

Bernard Arnault, el tercer hombre más rico del mundo, que dirige LVMH, ha estado buscando formas de renegociar el acuerdo desde el brote de coronavirus, según personas familiarizadas con el asunto. Una vía disponible para LVMH fue que Tiffany violó los términos de sus préstamos, lo que no está permitido bajo el acuerdo de fusión, dijeron las personas.

Sin embargo, a pesar de una caída en las ventas, Tiffany dijo el martes que cumplía con todos los convenios de deuda a fines de abril y que recientemente había modificado los acuerdos de deuda para crear margen adicional. Entre otros cambios, la enmienda aumenta el índice de apalancamiento permitido de la empresa.

Sin embargo, los resultados publicados el martes mostraron el costo que el coronavirus ha cobrado al joyero, que se vio obligado a cerrar todas sus tiendas minoristas a nivel mundial durante el primer trimestre.

Las ventas netas cayeron un 45 por ciento desde hace un año a US$ 556 millones en los tres meses hasta finales de abril, lo que llevó a Tiffany a una pérdida neta de US$ 65 millones en comparación con las ganancias de US$ 125 millones la última vez.

El fabricante de cigarrillos BAT recorta su proyección de ingresos

British American Tobacco ha reducido su pronóstico de ingresos para este año al advertir sobre el impacto del coronavirus en las ventas en los mercados emergentes.

El fabricante de cigarrillos Lucky Strike y Camel dijo que esperaba un crecimiento de ingresos de entre 1% y 3% en 2020, por debajo de su guía anterior del extremo inferior de un rango de entre 3% y 5%.

El grupo del tabaco culpó al impacto de la pandemia en los mercados emergentes, que representan alrededor del 25% de sus ventas. Destacó Malasia, Bangladesh y Vietnam, y dijo que los bloqueos en países como México y Argentina han persistido más de lo esperado, y que en Sudáfrica "todavía no hay signos" de que se levante la prohibición de la venta de tabaco.

Lunes 08.06

Petrolera británica BP reducirá el 15% de su fuerza laboral

La petrolera BP reducirá cerca del 15% de su fuerza laboral en respuesta a la crisis del coronavirus y como parte de un plan de su presidente ejecutivo Bernard Looney de transformar el negocio desde la extracción de crudo y gas a una compañía de energía renovable, dijo la compañía en un comunicado.

Looney dijo a los trabajadores en una reunión global por video conferencia que la compañía con sede en Londres recortará 10.000 posiciones -desde las 70.100 nóminas actuales- en su mayoría hacia fines de año, según dijeron a Reuters fuentes de BP.

La compañía indicó en un comunicado que la medida afectaría mayormente a trabajadores de posiciones senior y adelantó que el personal no recibiría un aumento salarial en 2020.

El fabricante de bolsos Mulberry reducirá el 25% de la fuerza laboral

El fabricante británico de bolsos de lujo Mulberry dijo que lanzará "un proceso de consulta" para reducir su base de empleados en aproximadamente un cuarto después de que la pandemia de Covid-19 lo obligó a cerrar la mayoría de sus tiendas.

Se permitirá la reapertura de las tiendas no esenciales en Inglaterra a partir del 15 de junio, pero ilustrando los continuos desafíos para los minoristas de lujo que dependen en gran medida del gasto de los visitantes extranjeros en Londres, Mulberry advirtió que "los niveles reducidos de turistas y pisadas continuarán afectando nuestros ingresos". "

El presidente ejecutivo de Mulberry, Thierry Andretta, explicó: "A pesar del buen desempeño de nuestra plataforma digital y omnicanal líder en el sector, y nuestra red global de concesiones digitales, el cierre de todas nuestras tiendas físicas ha tenido y continuará teniendo un efecto marcado en nuestro negocio".

"Lanzar un proceso de consulta ha sido una decisión increíblemente difícil para nosotros, pero es necesario que respondamos a estas desafiantes condiciones del mercado, protejamos el máximo número de trabajos posibles y salvaguardemos el futuro del negocio", agregó.

La cadena Farmatodo le apuesta al comercio electrónico en medio de la pandemia

Desde hace cuatro meses, y debido a las necesidades que empezó a generar la propagación del covid-19, la cadena de farmacias de origen venezolano Farmatodo inició una alianza con Mercado Libre en Colombia para que los consumidores puedan adquirir sus productos desde la página y sean despachados por la red logística de la plataforma.

Teodoro Zubillaga, gerente general de Farmatodo, habló sobre cómo el e-commerce cambió la dinámica del negocio, y como a pesar de ello esperan seguir aumentado sus tiendas físicas.

"Nuestras ventas se han sostenido, en marzo las vimos muy incrementadas en las tiendas, y en abril se cayeron, pero no en nuestros canales virtuales, hemos venido trabajando en ellos, construimos una app móvil y nuestra página web, pero más allá de ello, nuestra alianza con Mercado Libre nos ha permitido sostener unos niveles de venta", dijo.

Jueves 04.06

Los empleados demandan a Amazon por exponerlos al coronavirus

Amazon está siendo demandado por un grupo de empleados que acusan al gigante tecnológico de exponerlos a ellos y a sus familias al coronavirus. En un caso, alega la demanda, un trabajador "trajo el virus a casa", infectando a un familiar que luego murió.

Los empleados se encuentran en las instalaciones de la compañía en Staten Island, Nueva York, donde se confirma que al menos un empleado ha fallecido después de contratar a Covid-19.

La demanda acusa a Amazon de crear una "fachada de cumplimiento" con orientación para contener la propagación del virus. La acción no busca daños por enfermedad o muerte, sino que pide una orden judicial que obligaría a Amazon a cumplir con las medidas de seguridad de los trabajadores. Está respaldado por varios grupos de defensa de los derechos de los trabajadores.

Amazon dijo que estaba "triste por el trágico impacto que Covid-19 ha tenido en las comunidades de todo el mundo, incluidos algunos miembros del equipo de Amazon y sus familiares y amigos".

Aston Martin recortará 500 empleos por caída de ventas de autos deportivos

Aston Martin recortará 500 empleos a medida que el fabricante de automóviles revisa su negocio en respuesta a la caída de las ventas de sus autos deportivos exclusivos.

La pandemia ha profundizado la crisis en el fabricante de automóviles de lujo que ya estaba tratando de reducir la acumulación de automóviles antes de que el cierre del gobierno del Reino Unido cerrara sus concesionarios y salas de exhibición.

Aston Martin dijo este jueves que su negocio requería un "restablecimiento fundamental" ya que apuntaba a la rentabilidad, y que los recortes de empleos propuestos ayudarían a "ajustar el tamaño" de su estructura. Se lanzará un proceso de consulta a los empleados en los próximos días.

CEO de GM espera que a fines de junio fábricas vuelvan a niveles previos al Covid-19

General Motors espera que su producción de vehículos en América del Norte regrese a niveles cercanos a antes del coronavirus para fines de junio, dijo el la presidenta y directora ejecutiva, Mary Barra.

El fabricante de automóviles de Detroit ha trabajado agresivamente para reiniciar sus operaciones, particularmente aquellas que producen camionetas, desde que reinició la producción el 18 de mayo. Las plantas cerraron en marzo debido a la pandemia de coronavirus.

"Esta semana continuaremos agregando turnos adicionales en nuestras plantas de América del Norte, y creemos que estaremos cerca de la capacidad normal para fines de junio, y más pronto, si es posible", dijo Barra durante una conferencia automotriz de Wolfe Research.

Las operaciones de GM en Estados Unidos han podido aumentar rápidamente durante las últimas dos semanas y media, pero sus plantas en México han estado a un ritmo más lento debido a restricciones gubernamentales. El país experimentó un aumento posterior de casos de Covid-19 que el GM de EEUU también ha enfrentado problemas con la escasez de piezas de los proveedores.

Controlador de centro comercial Simon Property demanda a Gap por pagos de alquiler omitidos

El principal propietario de un centro comercial en el país, Simon Property Group, está demandando a uno de sus mayores inquilinos, Gap, diciendo que no pagó más de US$ 65,9 millones en alquileres y otros cargos debidos durante la pandemia de coronavirus.

La batalla en la corte estatal de Delaware resalta la creciente tensión entre los propietarios minoristas y sus inquilinos, muchos de los cuales dejaron de pagar el alquiler después de que la crisis los obligó a cerrar tiendas. La demanda fue presentada el martes y se esperan más.

Muchos propietarios también están comenzando a enviar avisos predeterminados a los minoristas que han omitido los pagos.

El minorista de indumentaria Gap dijo a fines de abril que dejó de pagar el alquiler en sus tiendas cerradas temporalmente, lo que equivale a unos US$ 115 millones en gastos mensuales en América del Norte.

Los centros comerciales Simon tienen 412 tiendas Gap, incluidas Banana Republic y Old Navy. Esto convierte a Gap Simon en el mayor inquilino en línea de sus centros comerciales en términos de alquiler.

Miércoles 03.06

Renault obtiene una garantía de préstamo de 5 mil millones de euros del gobierno francés

Renault ha finalizado un préstamo de 5.000 millones de euros (US$ 5.600 millones) garantizado por el estado francés diseñado para ayudarlo a superar la crisis de Covid-19, que ha afectado la demanda de automóviles.

El préstamo está garantizado en un 90% por el estado francés, el mayor accionista de Renault con poco más del 15% de participación, y puede ser otorgado hasta el 31 de diciembre de 2020. El préstamo está siendo provisto por BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis y Société Générale.

Las acciones de Renault subían más del 7,5% a media mañana en París.

La confirmación de lo que es esencialmente una línea de crédito llega la semana después de que Renault esbozó un plan de reducción de costos de 2.000 millones de euros que hará que el grupo reduzca la cantidad de empleos en 15.000 para fines de 2022, incluidos 4.600 en Francia. En abril, Renault dijo que estaba gastando dinero en efectivo a una tasa de 600 millones de euros al mes debido a la crisis.

Campbell mejora la proyección a medida que los consumidores compran sopas enlatadas

Campbell Soup aumentó su proyección para todo el año, a medida en que los consumidores compraron sus sopas enlatadas y salsas de pasta durante las cuarentenas por el coronaviru, y dijo que espera una "demanda continua" de sus productos.

La compañía con sede en Nueva Jersey espera un crecimiento de ventas de todo el año de entre 5,5% y 6,5% en 2020 respecto al año anterior, en comparación con su estimación anterior de que las ventas aumentarían hasta un 1%. También aumentó su guía de ganancias ajustadas a entre US$ 2,87 y US$ 2,92 por acción, desde el rango previo de US$ 2,55 y US$ 2,60 por papel.

La perspectiva más optimista siguió a resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre fiscal de la compañía cuando la demanda se incrementó durante la pandemia de Covid-19 por más gente comiendo en casa. Las ventas netas aumentaron un 15% respecto al año anterior a -IS$ 2.240 millones en los tres meses terminados el 26 de abril, por encima de las expectativas de los analistas. Las ventas de sopas estadounidenses aumentaron un 35%, lo que aumentó los ingresos junto con la demanda de salsas para pasta Prego, bebidas V8, galletas Goldfish y galletas Pepperidge Farm.

La cadena de cines AMC tiene "dudas sustanciales" de que puede sobrevivir al coronavirus

La cadena de cines más grande del mundo dijo que tiene "dudas sustanciales" de que pueda permanecer en el negocio después de cerrar todas sus ubicaciones durante la pandemia de coronavirus.

En abril, AMC Theatres dijo que una nueva oferta de deuda permitiría a la compañía resistir estos cierres hasta una reapertura parcial antes del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), la compañía reveló preocupaciones sobre la liquidez, su capacidad para generar ingresos y el calendario para la reapertura de sus teatros.

En esa presentación, AMC publicó resultados preliminares de ganancias. La cadena de teatros espera haber perdido entre US$ 2.100 millones y US$ 2.400 millones en el primer trimestre que terminó el 31 de marzo.

Lunes 01.06

DHL Express se moviliza para dar respuesta a la pandemia en todo el Continente Americano

DHL Express, líder mundial en logística y entrega exprés, anunció que, en los últimos dos meses, su volumen entrante desde Asia al continente americano ha aumentado en aproximadamente 200 a 300 toneladas, principalmente debido a los envíos de equipos de protección personal (PPE, su sigla en inglés) y otros materiales críticos necesarios para combatir la pandemia del Covid-19.

Las importaciones procedentes de Asia (principalmente de China) a América (Norte, Centro y Sudamérica) han aumentado entre el 60% y el 70% comparado al año anterior. DHL Express transportó más de 168.000 envíos de mascarillas, guantes, respiradores y productos desinfectantes a las Américas —90% provenientes de China— en sólo una semana.

"Continuamos activos y apoyando a las personas, instituciones, empresas, comunidades y gobiernos ante esta crisis mundial. Esta continuidad operativa se logra gracias a los esfuerzos de toda nuestra familia logística comprometida con la entrega exprés, en especial aquella relacionada a insumos para proteger y apoyar a los trabajadores de todos los sectores esenciales", comentó Jaime Dacaret, gerente general de DHL Express Chile.

Dado que la capacidad aérea general de envío se redujo debido a cancelaciones de vuelos de aerolíneas comerciales, DHL Express agregó más vuelos para mantener sus operaciones funcionando sin contratiempos y aumentar la capacidad de toneladas. La compañía ha complementado su propia red con aviones y charters adicionales, necesarios para satisfacer la alta demanda de envíos urgentes de PPE.

En este sentido, la compañía despachó el mes pasado alrededor de 10.000 envíos con ayuda a la región de las Américas vía Miami, con más de 180.000 kits de test de Covid-19, destinados a América Central.

Asimismo, desde febrero, DHL Express ha transportado a Chile más de 4.500 kg de insumos esenciales, incluyendo 97 toneladas de mascarillas, lo que equivale a 19 millones de unidades, 2,5 toneladas de kit de reactivos, equivalentes a 34,424 dosis, así como equipo especial necesario para la construcción y mantenimiento de respiradores. De hecho, en el país la compañía tuvo un crecimiento de peso promedio de exportación de un 19% e importación 22% durante marzo y abril.

Google retrasa lanzamiento del Android 11 Beta por Covid-19 y protestas en EEUU

La unidad de Google, filial de Alphabet, anunció que pospuso la presentación de su nuevo sistema operativo móvil Android 11. Había sido programado para este miércoles, pero en medio del brote de coronavirus y las protestas en todo el país, Google dijo que "ahora no es el momento de celebrar".

"Estamos felices de contarle más sobre Android 11, pero ahora no es el momento de celebrar". Google dice que pronto "volverá con más información sobre Android 11", pero no ha dicho cuándo podría suceder eso.

Eli Lilly inicia estudio con humanos de potencial tratamiento para el Covid-19

Eli Lilly dijo este lunes que un primer grupo de pacientes recibieron dosis en un ensayo de fase inicial para probar un tratamiento potencial de Covid-19, el primer estudio del mundo de un tratamiento de anticuerpos contra la enfermedad.

Lilly es una de las varias farmacéuticas que están desarrollando tratamientos contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, que no tiene un tratamiento o vacuna aprobados y ha causado más de 370.000 muertes en todo el mundo.

El estudio evaluará la seguridad y la tolerancia en pacientes hospitalizados con Covid-19 y los resultados se prevén para finales de junio, dijo la compañía estadounidense en un comunicado.

El tratamiento experimental, llamado LY-CoV555, se ha desarrollado en la colaboración con AbCellera Biologics, con la que Lilly se asoció en marzo para probar anticuerpos para el tratamiento y la prevención del brote.

Lilly dijo que el tratamiento con anticuerpos se desarrolló después de que se identificara a partir de una muestra de sangre tomada de uno de los primeros pacientes estadounidenses que se recuperó de la enfermedad pulmonar causada por el nuevo coronavirus.

La compañía indicó que espera pasar a la siguiente fase de ensayo, que estudiaría este potencial tratamiento en pacientes con COVID-19 no hospitalizados si se demuestra que el medicamento es seguro.

Zynga paga US$ 1.800 millones por Peak en medio del boom de los juegos por el coronavirus

Zynga, el creador de Words with Friends y FarmVille, está haciendo su mayor adquisición hasta la fecha, pagando US$ 1.800 millones por Peak Games, en un momento en que los videojuegos están en auge por las cuarentenas.

El acuerdo es el último ejemplo del ritmo acelerado de fusiones y adquisiciones de Silicon Valley, a medida en que las compañías tecnológicas buscan aprovechar la agitación del mercado durante la pandemia de coronavirus.

Peak Games, con sede en Estambul, fabricante de los populares títulos de rompecabezas Toon Blast y Toy Blast, agregará millones de jugadores a la cartera de Zynga y reforzará su posición en el lucrativo segmento de rompecabezas.

Toon Blast, que se encuentra entre los 10 juegos móviles más taquilleros, compite con los gustos de King's Candy Crush Saga y Playrix's Gardenscapes en la llamada categoría de rompecabezas "match three".

Primark reabrirá todas las tiendas británicas con distanciamiento social

La cadena de moda de bajo presupuesto Primark abrirá todas sus 153 tiendas en Inglaterra el 15 de junio, de acuerdo con el cronograma del gobierno para que el comercio minorista no esencial vuelva a abrir.

Associated British Foods, el propietario de Primark que cotiza en el Reino Unido, dijo que administraría sus tiendas en Inglaterra, incluido un nuevo sitio en Manchester, siguiendo las medidas de higiene establecidas en sus tiendas en Holanda y Alemania, que reabrieron sus puertas en mayo.

"Los protocolos de distanciamiento social, las estaciones de desinfección de manos, las pantallas Perspex en las cajas y la limpieza adicional de los puntos de contacto de alta frecuencia en la tienda son algunas de las medidas que estamos implementando", dijo la compañía en un comunicado. Agregó que el equipo de protección personal, incluyendo máscaras y guantes, estaría disponible para todos los empleados.

Otros anuncios previos de empresas, aquí.