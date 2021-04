Nestlé compra marcas de nutrición y suplementos por US$ 5.750 millones

Industria

La transnacional con base en Suiza busca robustecer su negocio del área saludable y convertirse en un actor global a través de estas adquisiciones. Se prevé que la operación tendrá visto bueno a mediados de año.

La empresa multinacional Nestlé anunció este viernes un acuerdo con la firma estadounidense de inversiones KKR para comprarle por US$ 5.750 millones cuatro emblemáticas marcas de su compañía The Bountiful, especializada en productos de nutrición y suplementos.

La firma con sede en Vevey (Suiza) es una de las más poderosas del mundo, cuyo negocio principal es el agroalimentario y, ahora, se está ampliando a la nutrición saludable. Con esta transacción, Nestlé se hará de al menos cuatro marcas de The Bountiful que son: Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex y Puritan's Pride, que se integrarán a Nestlé Health Science.

Con esta adquisición, la multinacional suiza tiene previsto convertirse en un actor global y de primera importancia en el área de las vitaminas, minerales y suplementarios nutricionales.

The Bountiful se quedará con otras marcas que corresponden a la nutrición deportiva, tales como Pure Protein, Body Fortrss, Dr. Organic y MET-Tx, ya que Nestlé ha señalado que no corresponden a las actividades de su sector Ciencia de la Salud (o Nestlé Health Science).

Está previsto que la operación quede cerrada en la segunda mitad del año, cuando se reciban las autorizaciones de las correspondientes autoridades reguladoras.

El responsable del área de Ciencia para la Salud de Nestlé, Greg Behar, explicó que las vitaminas y suplementos se han convertido en una parte esencial del negocio que dirige y que la adquisición les permitirá complementar su portafolio en términos de marcas y canales.

Nestlé considera que esto le convertirá en la primera empresa en este negocio a nivel de la venta de esos productos en grandes superficies comerciales, en las tiendas especializadas y por internet. The Bountiful tiene 4.500 trabajadores en el mundo.