Nueva propuesta de financiamiento de Latam cierra la puerta a fondos inversionistas a tener propiedad en la empresa

Los propietarios de la aerolínea, además, necesitarán un 75% de aprobación por parte de sus acreedores para transformar su deuda en acciones en el plan final de reestructuración.

Siete días después de que el Juez James L. Garrity le rechazara a Latam Airlines su financiamiento DIP (Debtor In Possession), la aerolínea presentó un nuevo mecanismo que deja de lado la polémica fórmula que les permitía a los aportantes del Tramo C y propietarios de la firma aérea -las familias Cueto, Amaro, Eblen y Qatar Airways-, transformar su deuda en acciones.

Sin embargo, mediante el Hecho Esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Costa Verde reveló que podrían optar a convertir su actual crédito -que bajó de US$ 250 millones a US$ 200 millones- en papeles de la compañía, si cumplían con un quorum de 2/3 de los acreedores durante la negociación del pago de la deuda de Latam Airlines.

"El Tramo C será pagadero en dinero, salvo que se apruebe su modificación con posterioridad a la aprobación de un plan de reorganización de Latam en el marco del proceso de Capítulo 11, que autorice su pago en bienes distintos del dinero. Dicha modificación deberá aprobarse por acreedores que representen al menos el 75%", dice el escrito de dos páginas.

También da a conocer que salvo los montos comprometidos por Knighthead Capital, Jeffries y otras instituciones, quienes no podrán ser forzados a recibir en pago bienes distintos del dinero. Esto, porque suscribieron a una Carta de Compromiso con los actuales propietarios de la compañía, quienes podrán comprar el crédito de los inversionistas.

"El Tramo C contempla, para el evento de ser aprobada esta modificación, una opción para que los acreedores que aprueben el pago mediante suscripción de acciones de Latam, adquieran los créditos comprometidos y desembolsados por Knighthead Capital con anterioridad a su capitalización", detalla el hecho esencial.

La tasa de interés del nuevo financiamiento DIP se mantiene en un 27% y no hay premio, pues éste será fijado en las negociaciones con los acreedores si se opta a la convertibilidad de la deuda en acciones.

El vencimiento de la deuda es 18 meses contados desde la fecha del cierre, con la posibilidad de una extensión por 60 días adicionales.

La Nueva Propuesta de Financiamiento Preferente, donde la aerolínea busca comprometer US$ 2.450 millones, serán aportados por el tramo C US$ 1.150 millones que se distribuyen de la siguiente manera: Costa Verde desembolsa US$ 200 millones, Lozuy S.A, ligada a la familia Eblen US$ 50 millones, Qatar Airways US$ 500 millones y Knighthead Capital, Jeffries y otras instituciones US$ 250 millones.

Los US$ 150 millones restantes serían proporcionados por accionistas o acreedores de Latam, o nuevos inversionistas de la misma en caso de cumplirse ciertas condiciones que determinará la aerolínea.