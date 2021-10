Nuevo frente de conflicto en la licitación de pasaportes: Presentan querella contra el director del Registro Civil por supuestas irregularidades

Industria

Acusan que Aisino, la firma ganadora del proceso, fue privilegiada. Al director del servicio se le denuncia por negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información reservada.

El viernes pasado se dio a conocer el ganador de la licitación de pasaportes, el consorcio liderado por la firma china Aisino. El proceso ha estado envuelto en distintas polémicas y hoy se suma una nueva: una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, donde se le acusa haber favorecido a la firma china.

Los cargos que se le acusan al director y también al Jefe Tecnología y Servicios de Identificación del servicio, Ricardo Salgado y el ex director (s), que estuvo a cargo de la licitación pasada en 2010, Luis Fuentes, son negociación incompatible, tráfico de influencias, violación de secreto y uso de información reservada.

El querellante es Bruno Opazo Ruiz, que no estaría vinculado a ninguna de las empresas concursantes del proceso, quien acudió hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En el escrito de 12 páginas, pone de contexto que Luis Fuentes fue recontratado por el servicio entre junio a diciembre del año 2018 para trabajar en las bases del concurso, pese a que en la licitación anterior fue desvinculado del servicio "por haberse acreditado su intervención en las bases de licitación y posterior evaluación de ofertas técnicas del proceso de compra anterior".

Se plantea que luego de haber tenido conocimiento de ellas "realizó gestiones a nombre de la empresa Aisino, solicitando presupuestos a distintas empresas, entre ellas Entel, eSign y Solem, además de hacer un requerimiento vía ley de transparencia pasiva al Registro Civil e Identificación".

Fuentes es vinculado con Rodrigo Seisdedos, que pertenece a Aisino Corporation y también fue desvinculado del registro civil en la licitación pasada.

Otro argumento que expone el querellante es que en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en la sesión de fecha 9 de agosto de 2021, Sergio Mierzejewski fue consultado sobre por qué el peso técnico de la oferta era tan bajo (30%), a lo que respondió: "A mí me toca ser director a partir de octubre de 2020 y las bases ya venían con ese 65%, 30% y 5%, por lo que no tengo una respuesta para decir quién puso ese número, no tengo el nombre".

Según la querella, esto evidencia "flagrantemente la necesidad de ocultar a las personas que participaron en la redacción de las bases de licitación, a pesar que el Sr. Mierzejewski tiene pleno conocimiento de su identificación".

Plantean que "el delito de violación de secreto y uso de información reservada se habría cometido en la medida que existen claros indicios que demostrarían que funcionarios públicos y ex funcionarios públicos, tuvieron acceso a información reservada o secreta, y posteriormente, develaron o entregaron dicha información a terceros, lo que habría tenido como efecto que en la licitación ya antes mencionada, fuera privilegiada a una empresa en particular.

"De la misma manera, desde nuestro punto de vista, el delito de tráfico de influencia se configura en el caso de autos ya que existen evidentes indicios que funcionarios públicos, abusando de su posición, roles y cargos, ejercieron presiones o influencias para que otros funcionarios públicos, decidieran el proceso de licitación en favor de una de las empresas participantes", concluyó.