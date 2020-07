Oaktree sale en apoyo de Latam: el pago por los US$ 10 millones "no es un regalo"

Industria

El fondo de inversión explica que la decisión comercial de la aerolínea "es una transacción desinteresada y no implica conflictos de intereses".

El fondo de inversión que comprometió US$ 1.300 millones vía Debtor in Possession (DIP) para apoyar a Latam en su proceso de reorganización en Estados Unidos, Oaktree, salió en apoyo de la aerolínea que fue criticada por suscribir a una carta de compromiso que la obliga a pagarle US$ 10 millones si rechaza llevar a cabo su acuerdo con este prestamista.

En su defensa, el fondo cuestiona los dichos de los acreedores y bonistas que dijeron que esto no significaría más que una potencial pérdida para la compañía y un "regalo" por simplemente cumplir un contrato. Oaktree responde: "¿Fue un ejercicio razonable del juicio comercial de los deudores acordar una tarifa inicial modesta y contingente: una protección al estándar del prestamista a una tasa estándar a cambio de un compromiso de US$ 1.300 millones?. La respuesta es indiscutiblemente sí".

Dentro de sus argumentos, dice que "malinterpretan lo acordado entre Oaktree y Latam y confunden los estándares de sus negociaciones, aludiendo de que la aprobación motivará a otros interesados a ingresar al sistema".

"En el curso de su análisis exhaustivo de los negocios y finanzas de los deudores, Oaktree gastó mucho tiempo y esfuerzo e incurrió en honorarios sustanciales. En particular por la naturaleza internacional del negocio de los deudores. Se analizó la reestructuración, regulación y aseguró problemas de financiamiento bajo las leyes de muchas jurisdicciones diferentes y comprometió equipos de asesores para hacerlo", dice el fondo de inversión.

Por esta razón, para compensar dichos gastos es que ambas partes llegan a este acuerdo. Y frente a otro postor mejor es que al comprometer este capital se presenta esta alternativa de pago: "Difícilmente puede caracterizarse como un "regalo", como lo llama el comité de acreedores. La aprobación de esta tarifa por este tribunal no significa que los US$ 9,75 millones abandonen las propiedades de los deudores mañana".

Asimismo, dice que la transacción fue desinteresada y no involucra ni "conflictos de interés" ni "información privilegiada". A su juicio, se tomó con extremo cuidado y "no implicó un abuso de discreción o desperdicio de activos corporativos".

A modo de complementar su argumento, Oaktree dice que esta tarifa se encuentra por debajo de los montos aprobados en otros procesos de reorganización. Además dice que el fondo no debe ser penalizado por acordar una carta de compromiso ya que ellos actúan de buena fe para garantizar la pronta liquidez de Latam Airlines y salvaguardarla en casos de emergencia.