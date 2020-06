Obras Públicas asegura que recorte presupuestario no implicará sacar proyectos de la cartera

Industria

Titular (s) del MOP adelantó que están elaborando propuesta sectorial para reactivar la economía.

Dos de las grandes interrogantes que han surgido en el contexto actual, son la continuidad de las obras que están en ejecución y las modificaciones que podría sufrir la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esto, especialmente por el recorte de más de 10% que tuvo que aplicar el MOP al presupuesto anual.

Ante esto, el ministro (s) Cristóbal Leturia, aseguró al Senado, que esta reducción en la inversión sectorial no implicará sacar obras de la cartera.

“La inversión pública no se va a ver fuertemente impactada por los recortes presupuestarios. Este porcentaje que se rebaja al MOP no tiene que ver con obras que se estén dejando de hacer. Yo diría que hoy no existen proyectos que se estén dejando de construir por disponibilidad presupuestaria, sino que el mismo efecto de las cuarentenas y de los problemas que han tenido las empresas constructoras en el proceso, van a traer consigo una ralentización de estas”, explicó Leturia.

Incluso, y para no impactar más en esta “ralentización natural” de los procesos, es que el MOP modificó su reglamento, a fin de poder licitar obras, a pesar de no contar con el terreno donde se ejecutará el proyecto.

Leturia señaló que el presupuesto se irá ajustando a lo largo del año con el fin de poder garantizar la continuidad y concreción de las obras en cartera. Además, se podría reevaluar la posibilidad de sacar iniciativas hacia fin de año.

Consultado por el rol reactivador del ministerio, Leturia precisó que están elaborando una “cartera ambiciosa”, que permita generar empleos por varios años más. “Si bien la propuesta todavía está en un formato muy preliminar, tenemos plena conciencia de que la reactivación económica, sobremodo cuando implica traspasar recursos públicos hacia la generación de empleo, es a través de nosotros”, dijo

“Además, tenemos conciencia de que, si no tenemos una cartera de proyectos bien desarrollada, podría ocurrir lo que pasó en los 80’, donde hubo programas que buscaban dar empleos, pero no existía una cartera robusta que respaldara eso”, agregó.